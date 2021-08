Gran finale di ''Fuori Fuoco'' a Rosia

Dal 24 al 26 agosto: prima serata con la proiezione di “Effetto Domino” alla presenza del regista Alessandro Rossetto e dell'attrice Maria Roveran

“Fuori Fuoco” chiude l’edizione 2021 con tre imperdibili serate a Sovicille. Dal 24 al 26 agosto sarà il campino della scuola media “A. Lorenzetti” ad ospitare la proiezione dei film selezionati dalla rassegna di cinema indipendente promossa da Visionaria con la direzione artistica di Franco Vigni e Antonio Barone e realizzata in collaborazione con l’Associazione John Belushi/UCCA di Agrigento.Visioni all’aperto per omaggiare il nuovo cinema italiano raramente visibile anche nei palinsesti delle reti televisive e on demand, avendo l’opportunità unica di dialogare con registi, attori e sceneggiatori.“Una rassegna di qualità – sottolinea Giuseppe Gugliotti, sindaco di Sovicille – che completa e qualifica il cartellone degli eventi estivi del nostro Comune, portando sul territorio pellicole interessanti, capaci di emozionare, divertire, ma anche far riflettere attraverso il linguaggio universale del cinema.”Si comincia martedì 24 agosto (ore 21.30 campino della scuola media “A. Lorenzetti”) con la proiezione del film “Effetto Domino” di Alessandro Rossetto. In una cittadina termale del nord est italiano che ha visto tempi migliori, un impresario edile e il suo sodale geometra avviano un progetto ambizioso: convertire grandi alberghi abbandonati in residenze di lusso per pensionati facoltosi di ogni parte del mondo. Ma l’odore dei soldi attira via via ben più potenti predatori, scatenando un effetto domino in una dura, cinica e spietata lotta di sopraffazione in cui ognuno si scopre contemporaneamente vittima e carnefice. Alla serata saranno presenti il regista Alessandro Rossetto e l'attrice Maria Roveran.Mercoledì 25 agosto, sempre nello stesso luogo, in programma c’è “Dolceroma” di Fabio Resinaro. Un cocktail movie che assume i contorni di una satira scoppiettante sul mondo del cinema con sullo sfondo, una dolce-amara Roma in cui sulla proverbiale grande bellezza sembra prendere il sopravvento una grande bruttezza.Gran finale - giovedì 26 agosto – con la visione del film “Bangla” che prevede anche una sorpresa: il collegamento skype dal set della nuova serie tv "Bangla”. Il film è una giovanilistica commedia sentimentale dai tratti autobiografici che racconta le avventure del giovane Phaim, ventiquattrenne bangla-italiano nella Roma multietnica e multicuturale di Torpignattara. Realtà italiana e retaggi familiari bengalesi, romanità e islamismo, liberi sentimenti e precetti religiosi si incontrano e si scontrano in questa pellicola tutta da scoprire.Tutte le serate sono ad ingresso gratuito; in base al D.L. 105/21 per accedere all'area di proiezione è obbligatorio essere in possesso del green pass o risultare negativi ad un tampone molecolare effettuato entro le 48 ore precedenti l'evento a cui si intende assistere; è fortemente raccomandata la prenotazione che può essere effettuata attraverso i form presenti nella pagina di "Fuori Fuoco 12" sul sito www.visionaria.eu