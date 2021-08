''E… state nei quartieri'', gli appuntamenti a Siena dal 24 al 28

Proseguono a Siena, anche nella prossima settimana, gli appuntamenti gratuiti della rassegna “E… state nei quartieri”.Il 24 agosto, nella piazza di fronte al Cag a Isola d’Arbia dalle 17,30 alle 19,30 “Playbus”, attività di animazione di strada, organizzata dai Topi Dalmata, con allestimento di un mini parco giochi itinerante.A seguire, alle ore 21,30, cinema all’aperto con la proiezione di Coco, diretto da Lee Unkrich e Adrian Molina, uscito nelle sale nel 2017 si è aggiudicato numerosi riconoscimenti come miglior film d’animazione dell’anno. Ambientato in Messico durante il Dìa de Muertos racconta la storia del giovane Miguel e della sua irrefrenabile passione per la musica. 109 minuti di puro divertimento in compagnia di questa pellicola prodotta da Pixar Animation Studios Walt Disney Pictures (è richiesto il green pass).Il giorno seguente, 25, dalle 17,30 alle 19,30, sotto al Tartarugone in Piazza del Mercato “Playbus”, attività di animazione di strada, organizzata dai Topi Dalmata, con allestimento di un mini parco giochi itinerante.Nel quartiere di Taverne d’Arbia, il 26, in Piazza S. Giorgio alle ore 21,30 proiezione del film Inside out (Disney Pixar del 2015), diretto da Pete Docter e Ronnie del Carmen. Vincitore del Premio Oscar come miglior film d’animazione, ma anche Golden Globe e altri importanti riconoscimenti, racconta la storia della piccola Riley che, costretta a seguire il padre trasferitosi a S. Francisco per lavoro, è guidata dalle proprie emozioni: gioia, paura, rabbia, disgusto e tristezza che risiedono nel Quartier generale, il centro di controllo nella mente, da dove l’aiutano ad affrontare la vita di tutti i giorni (è richiesto il green pass).A S. Miniato per il 28 agosto in orario 20-23, in Piazza della Costituzione si potrà assistere all’esibizione di ballo delle allieve della scuola di danza The Last Dance.Per informazioni: giovani.quartieri@comune.siena.it L’attività di sicurezza sarà svolta, come per tutti gli altri appuntamenti, da Vab (vigilanza antincendi boschivi) e Misericordia Taverne.