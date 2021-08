''Paesaggi Musicali Toscani'', a Bagno Vignoni le note di Vivaldi e Bach

Concerto e cena a Vignoni in compagnia della voce del mezzosoprano Marina Deliso e delle note di Marcello Scandelli, violoncello, Federica Bianchi, clavicembalo. E’ l’appuntamento in programma lunedì 23 agosto nell’ambito della rassegna Paesaggi Musicali Toscani, organizzata dal Comune di San Quirico d’Orcia, in collaborazione con Milano Classica e l'Associazione culturale "Musica Insieme".Dalle ore 19 è in programma il concerto, a cui seguirà la cena, con brani di Antonio Vivaldi (1678-1741) '' Par che tardo oltre il costume ''Cantata per Soprano e basso continuo RV 662 Sonata in Fa maggiore per violoncello e basso continuo F. XIV N° 2; Johann Sebastian Bach (1685-1750) Dalla cantata '' Jachzet Gott in allen Laden '' BWV 51 Aria per Soprano e basso continuo; Antonio Vivaldi (1678-1741) 'Elvira anima mia'' Cantata per Soprano e basso continuo RV 654 Sonata in Sol minore per violoncello e basso continuo F.XIV N°9; Johann Sebastian Bach (1685-1750) Dalla Cantata '' Nun komm,der Heiden Heiland '' BWV 61 Aria per Soprano e basso continuo.INGRESSOConcerti € 10.– ridotto € 6 eccetto > Ingresso al concerto di venerdì 27 agosto € 15Cena a Vignoni € 20Abbonamento € 80 Per residenti sconto 40% dà diritto all'ingresso con posto riservato per tutti i concerti fino a 10 minuti dall'inizioI posti sono rigorosamente limitati, salvo modifiche delle norme attualmente in vigore a seguito dell'emergenza Covid, pertanto è necessario prenotare all'indirizzo email ufficioturistico@comune.sanquiricodorcia.si.itIl pagamento dei biglietti sarà fatto la sera del concerto, presso la biglietteria o tramite bonifico bancario indirizzato a Musica Insieme IBAN IT09F0103072020000000290052 indicando come causale la data del concerto e il nominativo degli acquirenti. Prima del bonifico è necessario fare la prenotazione.INFORMAZIONIUfficio Turistico di San Quirico d'OrciaVia Dante Alighieri 3353027 San Quirico d'Orcia | SI | ItaliaT +39057789972810.30 – 13.00 e 15.30 – 18.00 | escluso il martedì