Siena Jazz, al via la 12ª edizione del seminario Kind of Blue con il concerto inaugurale

Prenderà il via domani, martedì 24 agosto, nei locali della Fortezza Medicea a Siena, la 12ª edizione di Kind of Blue, il seminario nazionale, organizzato da Siena Jazz, dedicato ai corsi d’introduzione e di perfezionamento dei linguaggi e delle tecniche d’improvvisazione della musica jazz.Kind of Blue, la full immersion musicale che si concluderà domenica 29 agosto, ha confermato il suo grande successo di partecipazione grazie sia alla nuova formula didattica rivolta quest’anno soprattutto agli studenti dei licei musicali italiani, sia grazie alla consueta grande attenzione verso il protocollo di sicurezza interno a favore di studenti, docenti e di tutto il personale.Kind of Blue, il seminario di Siena Jazz dedicato al disco capolavoro di Miles Davis che ha dato impulso ad un nuovo modo di suonare il jazz con alcuni stilemi vicini al rock, è una occasione unica nel panorama italiano per tutti quei musicisti curiosi di allargare i propri orizzonti musicali immergendosi insieme a musicisti docenti di altissimo livello, nei linguaggi del jazz e delle sue contaminazioni.Kind of Blue come tradizione ospiterà anche musica dal vivo.Il primo doppio appuntamento si terrà nella giornata inaugurale di martedì 24 agosto quando alle 21:30 sul palco del bastione San Domenico della Fortezza Medicea a Siena, si alterneranno due formazioni composte dai docenti dei seminari:1° set: Francesco Petreni (batteria), Franco Fabbrini (basso elettrico), Andrea Scognamillo (chitarra), Mirco Mariottini (clarinetto), Maria Laura Bigliazzi (voce).2° set: Francesco Petreni (batteria), Silvia Bolognesi (contrabbasso), Francesco Fiorenzani (chitarra), Danilo Tarso (pianoforte), Stefano Franceschini (sax), Mariano Di Nunzio (tromba).La giornata conclusiva di domenica 29 agosto sarà invece dedicata ai saggi e dalle 17:30 alle 20 e dalle 21:30 alle 24 si alterneranno sul palco allestito al bastione San Domenico il laboratorio d’orchestra, l’ensemble di canto corale e gruppi formati dagli studenti dei corsi di Musica d’insieme del seminario al fianco dei propri docenti come band leader.Gli eventi musicali di Kind of Blue saranno ad ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.