Paesaggi Musicali Toscani, il Quartetto di Venezia suona Beethoven a Pienza

Giovedì 26 agosto alle ore 18,30 a Palazzo Piccolomini

Pomeriggio in musica sulle note di Ludwig van Beethoven a Pienza per un nuovo appuntamento con Paesaggi Musicali Toscani. Giovedì 26 agosto alle ore 18,30 a Palazzo Piccolomini ad esibirsi sarà il Quartetto Venezia nell’ambito della rassegna organizzata dal Comune di San Quirico d’Orcia, in collaborazione con Milano Classica e l'Associazione culturale "Musica Insieme.Il Quartetto di Venezia, formato da Andrea Vio e Alberto Battiston, violini, Marco Paladin, viola, Angelo Zanin, violoncello, eseguirà il Quartetto op.18 n.2 in G major, la Grande Fuga op.133 in B flat major e il Quartetto in E minor op.59 n.2 “Rasumovsky.INGRESSOConcerti € 10.– ridotto € 6 eccetto > Ingresso al concerto di venerdì 27 agosto € 15Abbonamento € 80 Per residenti sconto 40% dà diritto all'ingresso con posto riservato per tutti i concerti fino a 10 minuti dall'inizioI posti sono rigorosamente limitati, salvo modifiche delle norme attualmente in vigore a seguito dell'emergenza Covid, pertanto è necessario prenotare all'indirizzo emailufficioturistico@comune.sanquiricodorcia.si.itIl pagamento dei biglietti sarà fatto la sera del concerto, presso la biglietteria o tramite bonifico bancario indirizzato a Musica Insieme IBAN IT09F0103072020000000290052 indicando come causale la data del concerto e il nominativo degli acquirenti. Prima del bonifico è necessario fare la prenotazione.INFORMAZIONIUfficio Turistico di San Quirico d'OrciaVia Dante Alighieri 3353027 San Quirico d'Orcia | SI | ItaliaT +39057789972810.30 – 13.00 e 15.30 – 18.00 | escluso il martedì