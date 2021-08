Follia Barocca a San Quirico d’Orcia per il gran finale di Paesaggi Musicali Toscani

Venerdì 27 agosto alle ore 21,15 al giardino Nilde Iotti

Gran finale a San Quirico d’Orcia per Paesaggi Musicali Toscani, rassegna organizzata dal Comune di San Quirico d’Orcia, in collaborazione con Milano Classica e l'Associazione culturale "Musica Insieme. Venerdì 27 agosto alle ore 21,15 il Giardino Nilde Iotti ospiterà il concerto dal titolo Follia Barocca.Ad esibirsi Enrico Casazza, violino; Marcello Scandelli, violoncello; Angelo Calvo, Gemma Longoni, Eleonora Matsuno, Cosetta Ponte, Jamiang Santi, Alessandro Vescovi violini; Francesca Turcato e Gianni de Rosa, viole; Alessio Depaoli, contrabbasso; Yu Yashima, clavicembalo. I musicisti eseguiranno brani di Antonio Vivaldi ((1678-1741): Concerto No. 1 in re maggiore per quattro violini, violoncello e archi RV 549; Concerto No. 2 in sol minore per due violini, violoncello e archi, RV 578; Concerto N. 3 in sol maggiore per violino solo e archi, RV 310; Concerto N. 4 in mi minore per quattro violini, violoncello e archi, RV 550; Concerto No. 5 in la maggiore per due violini, violoncello e archi, RV 519.INGRESSOIngresso al concerto di venerdì 27 agosto € 15I posti sono rigorosamente limitati, salvo modifiche delle norme attualmente in vigore a seguito dell'emergenza Covid, pertanto è necessario prenotare all'indirizzo emailufficioturistico@comune.sanquiricodorcia.si.itIl pagamento dei biglietti sarà fatto la sera del concerto, presso la biglietteria o tramite bonifico bancario indirizzato a Musica Insieme IBAN IT09F0103072020000000290052 indicando come causale la data del concerto e il nominativo degli acquirenti. Prima del bonifico è necessario fare la prenotazione.INFORMAZIONIUfficio Turistico di San Quirico d'OrciaVia Dante Alighieri 3353027 San Quirico d'Orcia | SI | ItaliaT +39057789972810.30 – 13.00 e 15.30 – 18.00 | escluso il martedì