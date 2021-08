''E... state nei quartieri'', il programma dal 30 agosto al 4 settembre

Proseguono gli appuntamenti gratuiti di “E… state nei quartieri”, la rassegna ideata dall’Amministrazione comunale di Siena.Dal 30 agosto al 10 settembre a Isola d’Arbia Spazio gioco in via della Mercanzia n. 76 con il Campo solare, dalle ore 9 alle 16, organizzato dall’Arciconfraternita di Misericordia e dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni. La stessa Arciconfraternita il 4 settembre darà il via a una serie di Laboratori per bambini e famiglie che proseguiranno l’11, il 18 e il 25, per poi riprendere il 2, 9 e 16 ottobre.Sempre il 30, dalle 18 alle 19,30, negli Orti del Tolomei Minibaseball e Minisoftball a cura di Siena Baseball Club ASD.A Taverne d’Arbia per il 1° settembre, dalle ore 18 alle 21, l’Avis e le associazioni del quartiere, organizzeranno un pomeriggio di Trekking con al termine un rinfresco offerto a tutti i partecipanti dal Panificio S. Rosalia (Info e prenotazioni 338 8701238 – 338 3479718). Mentre, il giorno seguente dalle 17,30 alle 19,30, nei giardini dell’Avis Playbus, l’attività di animazione di strada con mini parco a cura di Topi Dalmata.A San Miniato mercoledì 4 settembre in orario 20-23, in piazza della Costituzione si potrà assistere all’esibizione di ballo delle allieve della scuola di danza The Last Dance (l'esibizione, prevista per il 28 agosto, è stata rinviata a causa del maltempo).Per informazioni: giovani.quartieri@comune.siena.it L’attività di sicurezza sarà svolta, come per tutti gli altri appuntamenti, da Vab (vigilanza antincendi boschivi) e Misericordia Taverne.