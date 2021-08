Il teatro di strada torna in Piazza del Campo con lo spettacolo ''Paolo + Francesca''

Giovedì 2 settembre omaggio al Sommo Poeta tra fuoco, danza e animazioni video

#LestradeDelTeatro In occasione dei 700 anni dalla morte di Dante una nuova creazione che unisce il teatro all’arte di strada. All’interno del cartellone estivo dei Teatri di Siena si terrà giovedì 2 settembre, alle ore 21.30, in Piazza del Campo, lo spettacolo “Paolo + Francesca”, regia Dimitri Frosali, produzione Arca Azzurra in collaborazione con Compagnia La Barraca. Protagonista della performance sarà il fuoco, elemento che richiama il viaggio dantesco, unito al fascino della danza e dell’arte circense. Ad essere narrata la storia dei due innamorati più famosi della Divina Commedia, costretti a bruciare di passione nel girone dei lussuriosi all’interno del V Canto dell’Inferno.Uno spettacolo per l'intrattenimento di grandi e piccini per una completa immersione nell'arte libera e senza confini del cosiddetto "teatro di strada", con creazioni fatte ad "arte" in cui la tecnica risulta funzionale alla drammaturgia scenica e dove la figura acrobatica non è più fine a sé stessa ma parte di un insieme di elementi scenici che compongono la traccia dello spettacolo nella sua totalità.Oltre al fuoco e all’arte circense a catturare l’attenzione del pubblico animazioni proiettate sulla parete del palazzo comunale a cura di Francesco Margarolo. Performers, Serena Bartalucci, Silvia Cavalletto, Viviana Ferruzzi, Giuseppe Iacoi, Francesca Mazzoni, Luigi Miranda e Samuel Osman.Lo spettacolo si terrà di fronte a Palazzo Pubblico. L’ingresso è libero.