Jazz alla Certosa di Pontignano in omaggio al sassofonista John Coltrane

La voce narrante di Daniela Morozzi accompagnerà le note di Stefano Cocco Cantini e di altri grandi artisti

La Certosa di Pontignano apre le sue porte a una serata di musica jazz in compagnia di grandi artisti. L’appuntamento è in programma sabato 4 settembre alle ore 21.30 con “Io, John Coltrane - Quartetto per cinque elementi” che vedrà protagonisti Stefano Cocco Cantini, al sax; Gabriele Evangelista, al contrabbasso; Francesco Maccianti, al pianoforte, e Piero Borri, alla batteria. Ad accompagnare la performance musicale sarà la voce narrante di Daniela Morozzi.Lo spettacolo, diretto da Eugenio Allegri con testo di Valerio Nardoni e Leonardo Ciardi, segna l’incontro tra il Living Coltrane Quartet e l’attrice Daniela Morozzi offrendo una sorta di partitura musicale narrativa che accompagnerà il pubblico a riscoprire la musica e la vita del grande sassofonista americano con un interplay fatto di musica e parole. Daniela Morozzi darà, infatti, vita a una voce, quella di Coltrane, che si relaziona in un continuo dialogo con le vicende e i protagonisti del suo tempo ma anche con i fantasmi e le angosce del suo vissuto. Il testo è impreziosito anche da un contributo del poeta Fabrizio Dall’Aglio, che, al centro dell’opera, ne riassume il senso e lo lancia verso l’apice finale, momento in cui Coltrane, ormai uomo maturo e musicista completo, riesce a convogliare nel suo sax la voce potente e infinita di Dio.Informazioni. La serata conta sul patrocinio del Comune di Castelnuovo Berardenga e si svolgerà su prenotazione e nel rispetto delle norme anti contagio e Green Pass previste dal Decreto-legge n.105 del 23 luglio 2021. A partire dalle ore 19.30, è possibile partecipare anche a un buffet presso la Certosa di Pontignano, con un costo aggiuntivo rispetto al biglietto. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare via WhatsApp il numero 3313964978; il numero 0577-351345 (operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle 19) oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica info@teatrovittorioalfieri.com