Tappa Siena-Buonconvento per ''Ruote nella Storia''

Dopo l’esperienza positiva degli scorsi anni, Ruote nella Storia, giunta alla sua quinta edizione, fa tappa a Siena.Si tratta di un evento accessibile a tutti i cultori del motorismo storico, sia gli esperti che i semplici appassionati possono trascorrere una bella giornata con la propria auto, godendosi il piacere di guidare e di condividere la propria passione visitando antichi borghi e gustando le eccellenze gastronomiche del nostro paese.Sabato 16 ottobre l’Automobile Club Siena, in collaborazione con Aci Storico e il comune di Siena ed il patrocinio del comune di Buonconvento, ha organizzato un raduno aperto ai soci Aci e Aci Storico possessori di auto d’epoca.L’evento consisterà in un giro turistico che partirà da Siena per giungere, attraverso la via Cassia, all’antico borgo di Buonconvento, posto sulla Via Francigena, dove è prevista, costeggiando le antiche mura, la visita al Museo di Arte Sacra della val d’Arbia che raccoglie, altri dipinti di artisti senesi, tra cui Duccio di Buoninsegna e la sua grande Madonna col Bambino.La giornata prosegue con il pranzo in un locale caratteristico del borgo e successivamente con la visita al Museo Lancia, una collezione privata conosciuta nell’ambiente del motorismo storico toscano, formata da almeno una ventina di Lancia Delta in diverse versioni, tutte originali ed alcune molto rare, come l’unico esemplare della Delta diesel proto per la Dakar assemblata da Pregliasco.Il programma prevede il raduno dei partecipanti alle ore 9 a Siena in viale C. Maccari - La Lizza per il perfezionamento delle iscrizioni e il briefing con il giudice unico; alle 10.30 partenza in colonna per il giro turistico con arrivo a Buonconvento alle 11.15 e sistemazione delle vetture presso il posteggio del campo sportivo in via G. di Vittorio, passeggiata per le antiche mura e visita al Museo di Arte Sacra.A seguire pranzo e per concludere la visita al museo Lancia (ore 16 circa). Ore 17 conclusione della manifestazione.Per info: http://www.siena.aci.it/Aperte-le-iscrizioni-a-Ruote-nella-Storia-evento-dedicato-agli-appassionati-di Oppure chiamare ai seguenti numeri telefonici 3482590127 (ufficio segreteria) 3482590124 (ufficio Soci)