Siena, si conclude ''E... state nei quartieri'': gli ultimi appuntamenti in programma

"E… state nei quartieri": la ricca rassegna estiva di Siena che ha visto innumerevoli iniziative dedicate a bambini, ragazzi e adulti volge al termine. Questi gli ultimi appuntamenti in calendario.A San Miniato, il 6 dalle 18 alle 19.30, al passaggio Calamandrei, incontri di gioco legati al minibaseball e al minisoftball, promossi dal Siena Baseball club.A seguire l’11 settembre alle 21 in piazza della Costituzione “L’arrivo della primavera”, monologo, in anteprima assoluta, tratto dall’omonimo libro (edizione Betti), organizzato da Aresteatro per il Comitato Siena 2. Lo stesso giorno e quello successivo (11 e 12), sempre in piazza della Costituzione, “SiGioca 2021”, due giornate di divertimento con oltre 250 giochi da tavola da provare gratuitamente; prevista anche una pesca ludica e tornei di giochi e miniature. Organizza Gamestorm e Comitato Siena 2.Stessa location per il 12 alle 21, quando si terrà il concerto spettacolo di Aresteatro: “La parola e il suono”, per il Comitato Siena 2. Chitarra classica e voce, per amorosi intrecci tra canzone e poesia, dalla lauda medievale a oggi.E ancora, il 14, dalle 17.30 alle 19.30, “Playbus”, attività di animazione di strada e allestimento di un mini parco giochi itinerante, a cura di Topi Dalmata.L’iniziativa si ripete negli Orti dei Tolomei il 9, dalle 17.30 alle 19.30, e il 13 nei giardini davanti al Cag (Centro di aggregazione giovanile) di Isola d’Arbia.L’attività di sicurezza sarà svolta, come per tutti gli altri appuntamenti, da Vab (vigilanza antincendi boschivi) e Misericordia Taverne.