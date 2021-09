''Italian Opera in Siena'', martedì 7 settembre inaugurazione della stagione concertistica

Dopo un lungo periodo di involontaria inattività a causa del Covid, a partire da martedì 7 settembre, e fino a sabato 30 ottobre, ogni martedì, giovedì e sabato alle ore 21.15, riprende la stagione di concerti del progetto Italian Opera in Siena.Il progetto è nato nel 2013 con lo scopo di allargare l’offerta culturale di Siena, anche destagionalizzando le iniziative del settore delle arti performative del territorio; allo stesso modo l'obbiettivo è quello di diffondere la conoscenza dell'Opera lirica attraverso concerti ed eventi indirizzati ad un pubblico il più possibile vasto ed eterogeneo. Negli anni hanno infatti partecipato noti artisti del panorama concertistico italiano, ma è stato dato anche ampio spazio alle giovani promesse del nostro territorio.Il programma degli spettacoli, i quali prevedono la partecipazione di cantanti lirici dalle più eterogenee vocalità, accompagnati al pianoforte da rinomati maestri, consiste in una selezione di celebri arie d'Opera, per far immergere il pubblico in un'esperienza unica.Gli spettacoli si terranno nella location storica di Italian Opera in Siena, l'auditorium S. Stefano alla Lizza, portato a nuovo splendore dopo importati opere di riqualificazione.