Venerus apre il Live Rock Festival di Acquaviva

Mercoledì 8 settembre dalle ore 21,30 ai Giardini Ex-Fierale di Acquaviva

Con l’album di debutto “Magica Musica” ha convinto pubblico e critica, facendo il pieno di lodi, click, interviste: Venerus è uno degli artisti più acclamati della nuova musica italiana e mercoledì 8 settembre sarà sul palco dei Giardini Ex-Fierale di Acquaviva, per l’appuntamento inaugurale del Live Rock Festival, cinque giorni di musica ed eventi, a due passi da Montepulciano. Nel segno dell’originalità anche il blues selvaggio di Elli De Mon e il pop intriso di black music di Beatrice La Sala, che alle 21,30 apriranno la serata.Cantautore, polistrumentista e produttore, Venerus esplora il suono a 360 gradi, unendo parole e musica in una miscela davvero particolare: le 16 tracce di “Magica Musica” conducono l’ascoltatore in un viaggio spazio-temporale, un’atmosfera onirica che ritroviamo durante i concerti.E siamo solo all’inizio del Live Rock Festival: dal Regno Unito in arrivo nei prossimi giorni The Comet Is Coming e Shingai - vocalist e bassista degli strepitosi Noisettes – oltre a Diaframma, Murubu, Serena Altavilla, Emma Nolde, A/lpaca, España Circo Este… In programma fino a domenica 12 settembre, Live Rock Festival proporrà anche incontri (Willie Peyote e Pippo Civati, Fabio Cantelli Anibaldi, Enrico Petrilli e Carlotta Vagnoli), live set all’alba (Godblesscomputer), trekking ecomusicali (con il jazz di Mirco Rubegni e Gabrio Baldacci). Programma completo www.liverockfestival.it Per accedere agli spettacoli occorre presentare il Green pass e un documento d’identità. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero, previa prenotazione obbligatoria sul sito https://dice.fm e attraverso la app Dice (1,50 euro).Live Rock Festival è anche ristorante, pizzeria, birreria, con piatti della tradizione toscana da leccarsi i baffi. Inoltre sul sito ufficiale www.liverockfestival.it ottime dritte per dormire in zona e spendere il giusto.Live Rock Festival è organizzato dal collettivo Piranha con il sostegno di Estra. La manifestazione ha avuto il riconoscimento del Ministero della Cultura. Info tel. 393.4271047 - info@liverockfestival.it Mercoledì 8 settembreVENERUSELLI DE MONBEATRICE LA SALAGiovedì 9 settembreMURUBUTUSERENA ALTAVILLAESSERI GIOVANI – TALK con Fabio Cantelli Anibaldi, Enrico Petrilli, Carlotta VagnoliABÈH - DJ SETVenerdì 10 settembreSHINGAIA/LPACADITHYRAMBSSabato 11 settembreTHE COMET IS COMINGEMMA NOLDEDOV'È WILLIE? – TALK con Pippo Civati e Willie PeyoteMIDGÈT - DJ SETDomenica 12 settembreDIAFRAMMAESPAÑA CIRCO ESTEGINEVRAGOODBLESSCOMPUTERS - ALL’ALBALive Rock Festival 2021 – 25esima edizione8_12 settembre – Acquaviva/Montepulciano (Siena)Info: www.liverockfestival.it info@liverockfestival.it - 393.4271047Ingresso libero prenotazione obbligatoria (1,5 euro) sul sito https://dice.fm e attraverso la app Dice