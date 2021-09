Shingai Shoniwa: la dea del pop afro-futurista, tra soul, jazz ed elettronica al Live Rock Festival

Venerdì 10 settembre ai giardini Ex-Fierale di Acquaviva

Per la critica è la “dea del pop afro-futurista”. Già leader degli strepitosi Noisettes, Shingai Shoniwa sarà in concerto venerdì 10 settembre ai Giardini Ex-Fierale di Acquaviva (Siena), nell’ambito del Live Rock Festival. Una serata che, dalle 21,30, vedrà sul palco anche A/lpaca e Dithyrambs. Tutto a ingresso libero, con prenotazione obbligatoria.Nipote di Thomas Mapfumo, tra i maggiori musicisti dello Zimbabwe, Shingai ha inaugurato il capitolo da solista con un disco il cui titolo è tutto un programma, "Ancient Futures", a cui ha fatto seguito l’album “Too Bold”.Shingai Shoniwa esplora la relazione con le sue radici ma attinge parimenti a soul, jazz ed elettronica per creare una sintesi che è solo sua, ed è qui, ora. È l’avanguardia di una nuova era del pop, dove gli strumenti suonati e la programmazione digitale siedono felicemente accanto alle melodie e ai ritmi ispirati alla sua eredità africana. Un paesaggio sonoro effervescente, infuso di un’energia piena di sentimento che rende la musica elettrizzante. Tra le sue numerose collaborazioni, impossibile non ricordare quelle con Paul McCartney, Annie Lennox, Mick Jones e Giorgio Moroder.Sempre venerdì, aprono la serata (ore 21,30) i suoni ipnotici e psichedelici degli A/lpaca, 23enni reduci dalla produzione del disco “Make It Better”, mentre a ricordarci che si taglia il nastro del 25# Live Rock Festival sono i Dithyrambs – più volte ospiti, sin dalla prima edizione del 1997 – e il loro abstract metal intriso di psych-rock.Ingresso libero, previa prenotazione obbligatoria sul sito https://dice.fm e attraverso la app Dice (1,50 euro). Per accedere occorre presentare il Green pass e un documento d’identità. Inizio concerti serali ore 21,30.Programma completo www.liverockfestival.it . Live Rock Festival è anche ristorante, birreria, con piatti della tradizione toscana da leccarsi i baffi.Live Rock Festival è organizzato dal collettivo Piranha con il sostegno di Estra. La manifestazione ha il riconoscimento del Ministero della Cultura. Info tel. 393.4271047 - info@liverockfestival.it Venerdì 10 settembreSHINGAIA/LPACADITHYRAMBSSabato 11 settembreTHE COMET IS COMINGEMMA NOLDEDOV'È WILLIE? – TALK con Pippo Civati e Willie PeyoteMIDGÈT - DJ SETDomenica 12 settembreDIAFRAMMAESPAÑA CIRCO ESTEGINEVRAGOODBLESSCOMPUTERS - ALL’ALBALive Rock Festival 2021 – 25esima edizione8_12 settembre – Acquaviva/Montepulciano (Siena)Info: www.liverockfestival.it info@liverockfestival.it - 393.4271047Ingresso libero prenotazione obbligatoria (1,5 euro) sul sito https://dice.fm e attraverso la app Dice