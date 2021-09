Musica e sapori del territorio per la festa Pro+ alla Fortezza di Siena

Sabato 11 l’associazione Propositivo festeggerà con Finaz e OrtoMangione

Saranno Finaz e OrtoMangione i coprotagonisti della festa Pro+ di sabato 11 settembre in Fortezza Medicea di Siena. A partire dalle 19, Vivi Fortezza ospiterà la serata dedicata a tutti gli associati e i curiosi della realtà dei Propositivi, organizzatori del cartellone di eventi giunto al terzo anno di vita.Finaz, fondatore della Bandabardò insieme all’indimenticato Erriquez, alle21.30 salirà sul palco del bastione San Domenico, accompagnato dal bassista del gruppo Donbachi.OrtoMangione, prima CSA (Comunità che supporta l’agricoltura) di Siena, dalle 19 proporrà un ricco aperitivo con i prodotti della terra coltivata direttamente dai suoi associati, tutto all’insegna del Km 0.Durante la serata, sarà presente un Pro+ point per permettere a tutte quelle persone che hanno già aderito tramite il link web https://propositivi.it/iscriviti/ di ritirare la propria tessera (il contributo è di 5 euro). Sarà possibile, inoltre, effettuare nuove adesioni anche in loco. A ogni nuovo tesserato sarà offerto l’aperitivo con ingredienti di OrtoMangione.La festa Pro+ di sabato sarà un’occasione per conoscere meglio l’associazione Propositivo, che agisce sul territorio attraverso iniziative e attività che favoriscono l'incontro e lo scambio tra persone, soggetti e culture. Non solo, i Propositivi sono impegnati da tempo nella promozione della sostenibilità ambientale.Per partecipare al concerto di Finaz è obbligatoria la prenotazionevia WhatsApp al numero +39 338 982 4226, indicando: Nome Cognome - Numero di persone. I posti sono limitati.Nel 1993 Finaz lascia la chitarra elettrica per la chitarra acustica e insieme al cantante Erriquez fonda la Bandabardò di cui è anche co-autore e co-produttore. Nel 2012 il chitarrista toscano si “inventa” one-man-band e pubblica il suo primo lavoro solista GUITAR SOLO, interamente realizzato con la sola chitarra acustica, grazie al quale suona nei migliori e prestigiosi festival italiani. Nel 2014 pubblica il libro “L’uso degli effetti per la chitarra acustica. Guida ad un uso estremo dello strumento” per la fingerpicking.net / Curci. con cui si posiziona tra i primi posti di vendita in Italia per i metodi dedicati alla sei corde.Nel 2015 pubblica il nuovo lavoro solista “GuitaRevolution” (distribuito in Italia, Canada e Usa) e le trascrizioni dei suoi brani “Best of Finaz” sempre per fingerpicking.net / Curci.Il GuitaRevolution tour parte in ottobre dal Canada per poi proseguire negli Stati Uniti ed approdare a metà novembre in Italia. Nel 2016 è co-autore del brano “Ora o mai più” di Dolcenera a Sanremo, nel 2018 è ospite di Propaganda su La7. Finaz ha composto e realizzato molte colonne sonore per il cinema e il teatro, oltre ad aver vinto tanti premi per la propria attività di musicista e compositore.Vivi Fortezza 2021, che si svolge dal primo giugno al 30 settembre, è un modo per valorizzare l’area della Fortezza Medica di Siena nel suo complesso. Oltre che nello spazio principale del piazzale interno, tanti appuntamenti prendono vita sotto il loggiato, sui viali e sul bastione San Domenico. L’obiettivo, indicato dall’assessoratoal turismo del Comune di Siena, è quello di far diventare la Fortezza Medicea un polo di svago e di relax per i fruitori di tutte le età. Il programma è realizzato dall’associazione Propositivo (Pro+) in collaborazione con tante realtà del territorio.Le rassegne principali della manifestazione sono sei: musica, arte&cultura, sport&wellness, food&fiere, bambini, e cinema.I PARTNER DI VIVI FORTEZZA 2021Comune di Siena, Siena Jazz, Università degli Studi di Siena, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, InSiena, Alleanza Territoriale Carbon Neutrality di Siena.INFOPagina Fcebook: Vivi Fortezza SienaTwitter: Vivi Fortezza (@ViviFortezza)Instagram: Vivi FortezzaSito web: www.vivifortezza.it Mail: info@vivifortezza.it