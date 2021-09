La musica di Siena Jazz inaugura ''Eterno Presente'', musica e arti visive fra Pinacoteca e Villa Brandi a Siena

Mentre proseguono le visite di gruppi di adulti e bambini delle contrade in Pinacoteca e Villa Brandi, a cura dei funzionari della Pinacoteca e degli artisti del Siena Art Institute, riprendono a settembre le attività a Villa Brandi con la rassegna “Eterno Presente”.Nei giorni 11, 15 e 25 settembre i musicisti di Siena Jazz – Accademia Nazionale del Jazz e della Fondazione Accademia Musicale Chigiana saranno protagonisti di tre pomeriggi musicali a Vignano, Siena, luogo dove sorge la magnifica villa di campagna appartenuta a Cesare Brandi, noto intellettuale senese.Oltre che in questi giorni, la Villa sarà aperta e visitabile anche il 18 e il 26 settembre in occasione delle Giornate europee del Patrimonio con due iniziative associative di carattere musicale a cura dell'Accademia di Canto Moderno e dell'Auser.Le iniziative sono gratuite e le visite alla Villa saranno possibili alle ore 16:00 - 17:00 - 19:00Il primo appuntamento di “Eterno Presente”, in collaborazione con Siena Jazz, vedrà sul palco, alle ore 18.00 IGOR AMBROSIN (piano), MARIO CIANCA (contrabbasso) e GIULIA CIANCA (voce). Un trio nato dal loro incontro musicale, grazie a Siena Jazz, poco prima dell’inizio del periodo pandemico e che presenterà in anteprima il suo lavoro su alcuni degli standard più conosciuti dal repertorio del grande trombettista e cantante Chet Baker.Eterno Presente è un progetto cofinanziato da Direzione regionale Musei, Fondazione MPS, con il Polo musicale senese, i due Atenei senesi, l'Art Institute, la Cooperativa Pleiades e la Villa di Geggiano.ETERNO PRESENTE11 settembre 2021ore 18:00, ingresso gratuitoprenotazione consigliata: drm-tos.didattica.pn-si@beniculturali.it IGOR AMBROSIN: pianoMARIO CIANCA: contrabbassoGIULIA CIANCA: vocePinacoteca nazionale di Siena:Siena Jazz – Accademia Nazionale del Jazz