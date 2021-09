The Comet is Coming al Live Rock Festival di Acquaviva

Ancora ospiti internazionali al Live Rock Festival di Acquaviva, dove sabato 11 settembre approdano i londinesi The Comet is Coming, lanciatissimo trio sospeso tra jazz, elettronica e psych-rock. Shabaka, Danalogue e Betamax mettono insieme i codici espressivi di Sun Ra, Frank Zappa e Jimi Hendrix per “un viaggio galattico alla scoperta della musica di un nuovo mondo”.Ascoltare per credere, ad esempio l’album “The Afterlife” – per il Guardian tra i migliori dischi degli ultimi anni - oppure il singolo "Summon The Fire" – milioni di click e ascolti - ma meglio vederseli dal vivo, gratis (prenotazione obbligatoria) ai Giardini Ex-Fierale, dove approdano anche la cantautrice Emma Nolde e il dj-set di Midgét.In apertura di serata le note lasciano il posto alle parole, quelle di Willie Peyote e Pippo Civati, che qui proseguono lo scambio di opinioni su contesti musicali e culturali intrapreso con il libro “Dov’è Willie?”.Ingresso libero, previa prenotazione obbligatoria sul sito https://dice.fm e attraverso la app Dice (1,50 euro). Per accedere occorre presentare il Green pass e un documento d’identità.Inizio ore 21,30. Programma completo www.liverockfestival.it . Live Rock Festival è anche ristorante, birreria, con piatti della tradizione toscana da leccarsi i baffi.Live Rock Festival è organizzato dal collettivo Piranha con il sostegno di Estra. La manifestazione ha il riconoscimento del Ministero della Cultura. Info tel. 393.4271047 - info@liverockfestival.it. Sabato 11 settembreTHE COMET IS COMINGEMMA NOLDEDOV'È WILLIE? – TALK con Pippo Civati e Willie PeyoteMIDGÈT - DJ SETDomenica 12 settembreDIAFRAMMAESPAÑA CIRCO ESTEGINEVRAGOODBLESSCOMPUTERS - ALL’ALBA8_12 settembre – Acquaviva/Montepulciano (Siena)Info: www.liverockfestival.it info@liverockfestival.it - 393.4271047Ingresso libero prenotazione obbligatoria (1,5 euro) sul sito https://dice.fm e attraverso la app Dice