Al via la XII edizione del Festival Barocco di San Gimignano

Dopo la pausa forzata dello scorso anno, ritorna il Festival Barocco di San Gimignano, nei giorni 18 e 25 settembre, realizzato grazie al sostegno ed al patrocinio dell'Amministrazione comunale.La rassegna giunge alla dodicesima edizione, entrando così di diritto fra le più durature manifestazioni nel suo genere nel territorio. Importanti punti fermi della manifestazione sono: far conoscere al grande pubblico opere poco note se non sconosciute del tutto, valorizzare giovani talenti pur avvalendoci anche di importanti musicologi e studiosi con anni di esperienza alle spalle, la rigorosa esecuzione del repertorio secondo lo stile e la prassi del tempo e con l'uso di copie di strumenti d'epoca quali clavicembali, liuti e tiorbe, viole da gamba.I due concerti in calendario si terranno all’interno dei Musei Civici, e precisamente nella prestigiosa Sala di Dante, alle ore 17, con accesso dalla scalinata all’interno del cortile di Palazzo comunale.Si parte sabato 18 settembre con un giovanissimo ensemble formatosi in Toscana, l”Ensemble Astro Armonico”, formato dal soprano Benedetta Gaggioli, dal traversiere di Giulia Serio, dal violinista Isacco Burchietti e dal clavicembalista Carlo Pernigotti. Il programma prevede musiche di Haendel, Vivaldi, Quantz e LocatelliSabato 25 settembre invece, il festival ospiterà un’artista dalla lunga esperienza e dalla solida preparazione come la clavicembalista Alessandra Artifoni, molto nota come concertista e didatta in tutta Europa, con un programma dedicato alle trascrizioni di Bach di musiche di compositori della scuola veneziana, quali Vivaldi e Marcello, il tutto eseguito su uno splendido clavicembalo fiammingo.Informazioni, dettagli e programma completo sul sito www.accademiadeileggieri.org oppure via WhatsApp al 3737070620. Prevendite presso ufficio Pro-Loco di San Gimignano. Capienza limitata a 30 posti, si consiglia vivamente la prenotazione telefonica o via mail.