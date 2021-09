A Palazzo Ricci di Montepulciano tre giornate di eventi con l'Ateneo Renano

Performance, installazioni, musica, improvvisazioni, danza, teatro, video-art

Dal 2010, grazie a un contributo del Ministero alle Scienze e alla Formazione renano, l’Accademia di Palazzo Ricci di Montepulciano è sede dell’Ateneo delle Università di Musica e Belle Arti della Regione Renania Westfalia, accogliendo ogni anno un meeting di studio delle sette Accademie che insegnano ogni disciplina artistica. Partecipano docenti e studenti di Musica, Arte drammatica, Danza, Scultura e Media Art delle Accademie di Colonia, Detmold, Düsseldorf, Essen, Wuppertal e Münster.A guidare gli studenti che partecipano sono artisti affermati in molteplici discipline artistiche e tutti insegnanti. Le due settimane di lavoro a Montepulciano rappresentano un impegno e un confronto pedagogico per loro.Tre gli appuntamenti principali che coinvolgeranno maestri e allievi.Mercoledì 22 settembre alle ore 20 nel cortile di Palazzo Ricci proiezioni video di laboratori degli anni precedenti. A partire dalle 19.00 e fino alle 22, nella chiesa S. Antonio (Porta delle Farine): proiezioni e installazioni.Giovedì 23 settembre, tra le 15 e le 17 nel cortile: proiezioni, installazioni, performance e in contemporanea nella chiesa di Sant’Antonio e nell’attiguo garage di via di Voltaia nel corso 60: Proiezioni.Nel percorso tra Palazzo Ricci, chiesa e garage: Performance “Corridoio”.Venerdì 24 settembre ancora nel cortile di Palazzo Ricci, tra le 15 e le 18 convegno RAPPLab “Reflection-based Artistic Professional Practice”. RAPP Lab è un progetto di ricerca triennale finanziato dall'UE. RAPP sta per "Reflection-based Artistic Professional” pratica artistica professionale basata sulla riflessione" e il progetto sarà portato avanti attraverso una serie di incontri multinazionali descritti come Labs. Il progetto riunisce le competenze di ricerca artistica di un totale di sette istituzioni partner - conservatori di Oslo, Tallinn, Roma e Vienna così come l'Orpheus Instituut Ghent e l'AEC - sotto la direzione e l'iniziativa della Hochschule per Musica e Danza di Colonia. RAPP Lab esplora come le metodologie riflessive della ricerca artistica permettono ai musicisti di rispondere in modo creativo all'ambiente economico-culturale con cui si confrontano.Ingresso libero.