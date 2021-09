''Rinaldo Franci'': doppio appuntamento con la masterclass del M° Paolo Carlini

Appuntamento giovedì 23 settembre e lunedì 4 ottobre con un corso di alto perfezionamento sul fagotto moderno

L’Istituto Rinaldo Franci dà il benvenuto a nuova masterclass con protagonista il fagotto moderno. Guidato dal maestro Paolo Carlini, il corso di alto perfezionamento si terrà in un doppio appuntamento in programma giovedì 23 settembre e lunedì 4 ottobre nelle aule del Conservatorio senese. I due incontri coinvolgeranno gli allievi della classe di composizione del Maestro Antonio Anichini ai quali sarà rivolto un percorso conoscitivo che abbraccerà storia e pratica musicale.Paolo Carlini, diplomato con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio di Ferrara, si è perfezionato con i musicisti Klaus Thunemann, Michael Werba, Marco Costantini. Protagonista in innumerevoli tournee in Europa, Stati Uniti, Sud America, Israele, Cina e Giappone, Carlini ha suonato in prestigiose sale tra cui: “Carnegie Hall” a New York, “Mozarteum” a Salisburgo, “Auditorio Nacional” a Madrid, “City Municipal Hall” di Tokyo e al “Concert Hall” di Hong-Kong.Attualmente 1° fagotto dell'ORT Orchestra della Toscana, Paolo Carlini ha inoltre ricoperto lo stesso ruolo in molteplici occasioni come nell'Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, l'Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, l'Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, l'Orchestra Sinfonica della Rai di Roma, l'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, l'Orchestra Sinfonica A.Toscanini di Parma. Di particolare rilievo è il suo impegno nella musica contemporanea rivolto all'ampliamento della nuova musica per fagotto e collabora con artisti nazionali e internazionali. Le sue incisioni dei concerti per fagotto e orchestra hanno ricevuto unanimi consensi dalla critica nazionale ed estera e sono regolarmente trasmessi dalle principali radio europee e statunitensi. e docente di fagotto presso l'Istituto Musicale Pareggiato P. Mascagni di Livorno.Informazioni utili. Per ulteriori informazioni sulla masterclass, è possibile consultare il sito www.istitutofranci.com oppure seguire la Pagina Facebook e il profilo Twitter dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci.