Terapia del volo, domenica l’evento promosso dai Lions e Leo Club all’Avioclub Valdichiana

Dalle 9.30 la giornata di volo per ragazzi disabili si svolgerà in Valdichiana, con l’opportunità di provare l’esperienza di volo

Si svolgerà domenica 26 settembre, presso l’Avioclub Valdichiana Esse, in località Esse Secco a Bettolle (Sinalunga), la giornata di volo per ragazzi disabili promossa dai Lions e Leo Club del territorio.A partire dalle 9.30 presso l’aeroporto della Valdichiana si daranno appuntamento tutti i partecipanti con le famiglie per dare vita a una giornata di festa e al contempo potendo sfruttare quella che è denominata la “terapia del volo”.In particolare dalle ore 10 e fino alle 12.30 partiranno due aerei a due e quattro posti, ogni volo avrà la durata di circa 15 minuti. Sono previsti oltre 30 ragazzi partecipanti a questa iniziativa che di anno in anno, a partire dal 2010, è diventata un punto di riferimento. «Una iniziativa nata per dare a tutti la possibilità di sorridere e allo stesso tempo poter coinvolgere i ragazzi e le loro famiglie in una attività fatta da professionisti in grado di far cogliere i benefici del volo», dicono i Lions Club e Leo organizzatori.Il programma prevede, oltre all’accoglienza dei ragazzi e dei loro accompagnatori, un volo sugli aerei messi a disposizione gratuitamente dai rispettivi proprietari e, al termine del volo, un pranzo allestito all’interno dell’hangar principale dell’Avioclub. Grazie all’impegno del Comitato Organizzatore e grazie all’aiuto di molti sostenitori e sponsor che, a vario titolo, si adoperano per la buona riuscita dell’evento, ogni anno è possibile raggiungere l’obiettivo preposto, ovvero veder felici i ragazzi che in cambio rendono un grande entusiasmo. Tutto sarà organizzato tenendo conto delle norme anti Covid-19. La partecipazione è aperta al pubblico che vorrà partecipare.Il Campo Estivo Italia Lions, denominato “Fly Therapy Nord-Centro-Sud”, si svolge dal 2010 ogni anno in una location diversa e ospita ragazzi tra i 18 e i 35 anni provenienti dalla Valdichiana senese e aretina. Il Campo Estivo Italia Lions “Fly Therapy Nord-Centro-Sud” è un evento organizzato dai Lions per regalare una giornata di sorrisi ai ragazzi con diversi tipi di disabilità. Quest’anno hanno collaborato alcune associazioni locali, come l’Associazione “Le Rondini” di Torrita di Siena e una squadra medica della Misericordia o della Croce Rossa Italiana per ogni evenienza. Tutti insieme per vivere una giornata di sorrisi, libertà e servizio.L’evento gode del patrocinio del Presidente del Consiglio dei Governatori Multidistretto 108 Italy, Mariella Sciametta, del Governatore 108LA Toscana, Giuseppe Guerra, del Lions Winter Youth Camp Italy L. Fioridi e Lions Disabled Camp Italy A. Colzi. E’ sostenuto dal Comune di Sinalunga, l’Associazione Le Rondini di Torrita di Siena, la Croce Rossa di Montepulciano, Baroni Rotti, Aero Club Serristori, Avioclub Valdichiana e Aild.Collaborano alla riuscita dell’evento i Lions Club Chianciano Terme, Chiusi, Montalcino Valli d’Arbia e d’Orcia, Valdichiana I Chiari, Cortona Valdichiana Host, Lucignano Val d’Esse, Masaccio, Valdarno. Inoltre i Leo Club Arezzo, Siena.