''Move Off'', riparte la stagione di Motus al Teatro Alfieri di Castelnuovo

Edizione autunnale ristretta della rassegna internazionale di danza contemporanea diretta da Motus

Il 1° e il 2 ottobre la rassegna di danza contemporanea “Move Off” torna finalmente in presenza sul palco del Teatro Comunale Vittorio Alfieri di Castelnuovo Berardenga, che riapre le porte ai propri spettatori dopo quasi due anni di chiusura. La Rassegna, organizzata e diretta dalla Compagnia Motus, è realizzata in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Castelnuovo Berardenga e con il contributo di Arci Siena Aps.Il programma si apre venerdì 1° ottobre alle ore 21:30 con un evento speciale internazionale: la presentazione dell’opera di videodanza “Parallel World”, che conclude la prima fase del progetto di collaborazione artistica Europa-Asia “Re-imagining Residency”, ideato e realizzato da Motus e dalla coreografa singaporese Susan Yeung, sostenuto dal National Arts Council (Singapore), da DanzPeople (Singapore) e dalla Regione Toscana. Durante l’emergenza sanitaria, le coreografe Simona Cieri e Susan Yeung, hanno realizzato infatti la prima fase del progetto, creando coreografie contemporanee in spazi esterni, ispirate alla memoria degli anziani, la generazione che più di tutte è stata colpita dalla pandemia di Covid-19. Così è nata “Parallel World”, l’opera di video-danza con coreografie di Simona Cieri e Susan Yeung, su regia di Rosanna Cieri e Russell Morton, con video editing di Haf Rahman e Simona Cieri.Nel corso della seconda serata, sabato 2 ottobre, alle 21:30 la Compagnia Atacama di Roma presenterà un estratto dello spettacolo “La Danza della Realtà” ispirato all’universo di Alejandro Jodorowski (drammaturgo, regista, attore, compositore e scrittore cileno) prodotto con il contributo di Ministero della Cultura – Dipartimento Dello Spettacolo, Regione Lazio – Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili, in coproduzione con il Festival Internazionale di Danza Contemporanea Paesaggi del Corpo. Lo spettacolo, con coreografie di Patrizia Cavola e Ivan Truol, è interpretato da Nicholas Baffoni e Camilla Perugini. A seguire la Compagnia Motus proporrà “Muri”, spettacolo che affronta il tema della piaga sociale del femminicidio e della violenza domestica, che si è presentata in tutta la sua drammaticità durante la pandemia. Le mura domestiche trasformate in prigioni per le donne vittime di violenza costrette a “restare a casa” durante il lockdown, nella performance si materializzano in una gabbia di ferro costruita per racchiudere la vittima, mentre, fuori da questa, un alterego interagisce con il carnefice. Lo spettacolo, con coreografie di Martina Agricoli e regia di Rosanna e Simona Cieri, è interpretato dai danzatori Martina Agricoli, Ilaria Fratantuono e Mattia Solano ed è prodotto con il sostegno della Regione Toscana.Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21,30 al Teatro Alfieri di Castelnuovo Berardenga e si svolgeranno nel rispetto delle normative anti-Covid19.La serata del 1° ottobre di presentazione dell’opera di videodanza “Parallel World” è a ingresso gratuito, mentre per gli spettacoli del 2 ottobre il biglietto d’ingresso è di € 10,00 (ridotto € 8,00). Tutti gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative Covid.E’ consigliata la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0577 286980 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 15:00 alle ore 19:00) oppure inviare una mail a info@motusdanza.it