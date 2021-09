''Suoni d'Autunno'', musica da camera a Palazzo Ricci di Montepulciano

Ottobre è il mese dei grandi concerti a Palazzo Ricci prima della chiusura accademica. A Montepulciano

quattro eccellenti musicisti: il direttore artistico dell’Accademia poliziana Ariadne Daskalakis al violino; Harald Schoneweg, viola; Xenia Jankovic, violoncello e Anthony Spiri al pianoforte. Tutti maestri di Colonia e della vicina Detmold che dedicano all’autunno questo loro concerto.



Sabato 2 ottobre si esibiscono insieme ai loro allievi, e in formazioni continuamente cangianti, in due concerti nel Salone di Palazzo Ricci. Il primo è una matinée con inizio alle ore 11.30; il secondo alle ore 18.00.



Il programma dei due concerti si articola nel Trio con pianoforte in Mi bemolle maggiore, op. 1 di Beethoven; nelle Bagatelles, op. 47 di Dvořák; il Quartetto con pianoforte op. 45 di Fauré. il Quartetto d’archi, op.13 di Mendelssohn Bartholdy; e ancora Mozart col Quintetto KV 478; Webern con i Cinque movimenti per quartetto d’archi, op.5 e il celebre La trota di Schubert. Infine il Quintetto con pianoforte, op. 44 di Robert Schumann.



INGRESSI: euro 8,00 - 5,00