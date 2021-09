Mercato nel Campo, pubblicato l'elenco delle domande di partecipazione

Entro il 5 ottobre è possibile fare eventuali integrazioni

Pubblicato oggi, 30 settembre, sul sito del Comune di Siena alla pagina https://www.comune.siena.it/La-Citta/Economia/Mercato-nel-Campo-2021 l’elenco complessivo, in ordine di arrivo, delle domande di partecipazione al “Mercato nel Campo 2021”.Si ricorda che entro il prossimo 5 ottobre sarà possibile segnalare e chiedere in maniera motivata al soggetto gestore, CAT Confcommercio Siena Srl, l’inserimento dei nominativi mancanti, dimostrando l’avvenuto invio o consegna delle domande entro i termini stabiliti.Le eventuali segnalazioni dovranno essere inviate mail a: elapadula@confcommercio.siena.it oppure catsiena@pec.confcommercio.siena.it

Decorso il temine non saranno più prese in considerazione richieste di integrazioni all’elenco e verrà redatta la graduatoria definiva.