Ultimo weekend 'estivo' alla Corte dei Miracoli

Weekend di fine estate (fuori tempo massimo!) alla Corte dei Miracoli di Siena dove si chiuderà la stagione outdoor con due serate molto speciali.Venerdì sera un evento imperdibile con la band internazionale Still Life che si esibirà eccezionalmente ad orario di cena (inizio live ore 20). Il duo italo portoghese, ma di stanza a Barcellona, farà sognare con le sue sonorità oniriche proposte nel suggestivo cortile della Corte. Voce e violino, contaminati da influssi elettronici fanno della loro musica qualcosa di unico e non classificabile. Vincitori di numerosi premi internazionali Still Life arrivano a Siena nel mezzo di un tour che li sta portando a giro per l'Europa. Al termine del concerto la serata proseguirà con Didje Doo, Dj e musicista che ci proporrà ritmi e suoni electro ma con forti influenze etniche e soul.Sabato sera invece sarà il momento di festeggiare la chiusura vera e propria della stagione outdoor con un closing party a cura di Hugolini, al secolo Lorenzo Ugolini, cantante, scrittore di canzoni e DJ. Il suo djset è un miscuglio di musica pop, elettronica e tropicale ed è molto probabile che lo sentirete cantare, nel corso della serata, accompagnato dal suo ukulele e dalla sua amatissima tastierina Microkorg, qualcuna delle sue canzoni.Tutti gli eventi sono riservati ai soci della Corte dei Miracoli e si svolgeranno in ottemperanza alle normative vigenti in materia di contenimento della pandemia.