'Eleganza nella bellezza'', l'eleganza dell'auto nella bellezza di Siena

Il Siena Club Auto Moto d'Epoca ha messo a Calendario ASI per il 9 e 10 ottobre un concorso di eleganza per auto d'epoca che vedrà il suo svolgimento a Siena con il Patrocinio del Comune di Siena.Creare un'auto, disegnarla, darle una forma adeguata al suo utilizzo porta all'eleganza che si adatta alla bellezza delle sue forme e nel programma della manifestazione è prevista per Sabato 9 ottobre 2021 alle ore 17,30 presso la sala Convegni di Palazzo Patrizi sotto l’egida della Commissione Cultura dell’ASI la conferenza su “Le Icone del Design Alfa Romeo” tenuta dal Dr. Giovanni Groppi, docente di “Gestione e Controllo Motore” presso ITS Modena, Tecnico Superiore dell’Autoveicolo. La Conferenza è aperta a tutti gli appassionati del mondo motoristico.Auto eleganti che sfileranno e sosteranno in Siena, nel centro della città che l'Unesco ha immesso tra i Patrimoni dell'Umanità per la bellezza della sua storica struttura architettonica. Quale migliore luogo per esporre auto che hanno rappresentato la storia dell'automobilismo mondiale con la loro eleganza e la loro funzionalità.Il programma prevede per domenica 10 ottobre alle ore 10,30 una sfilata delle auto partecipanti che partirà da San Domenico per raggiungere Piazza del Duomo dove le auto sosteranno per essere valutate dalla giuria predisposta dall’ASI. Nel primo pomeriggio le vetture attraverso le vie cittadine si sposteranno verso Piazza del Campo per un passaggio davanti al Palazzo Pubblico per poi sostare in piazza del Mercato sotto il Tartarugone.Ogni informazione su www.scamesiena.com