Al Politeama i Sacchi di Sabbia con ''7 contro Tebe''

Venerdì 15 ottobre nella sala SET del teatro poggibonsese Eschilo in chiave contemporanea e comica

Sarà una serata dedicata al teatro classico di Eschilo rivisitato in chiave comica da una delle più accreditate compagnie contemporanee nazionali quella di venerdì 15 ottobre nella sala Set del Teatro Politeama di Poggibonsi. Alle 21.30 I Sacchi di Sabbia presenteranno “7 contro Tebe”, uno spettacolo di Massimiliano Civica e dei Sacchi di Sabbia, con Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, Enzo Iliano. Coproduzione Compagnia Lombardi – Tiezzi/ I Sacchi di Sabbia.Il terzo incontro tra I Sacchi di Sabbia e Massimiliano Civica avviene su testo arcaico, uno dei più antichi che ci sono pervenuti, I 7 contro Tebe di Eschilo. Affrontata con le tecniche del comico, la tragedia finisce per somigliare ad un’opera di Aristofane.L’argomento è noto. Sui figli gemelli di Edipo, Eteocle e Polinice, grava il funesto destino del padre: i meschini - essendo gemelli e non potendo vantare un diritto certo sul trono - si accordarono per regnare a turno; Eteocle fu il primo, ma a Polinice non toccò mai: Eteocle infatti lo fece catturare e allontanare dalla città. L’esilio forzato portò Polinice a stringere un patto d’alleanza con il Re degli Argivi per vendicarsi di Tebe e del fratello. La tragedia di Eschilo inizia qui, con l’esercito argivo alle porte di Tebe: per ciascuna delle 7 porte un guerriero terribile e un altrettanto terribile guardiano.I biglietti (intero € 10, ridotto under 25 e soci Timbre € 8, ridotto studenti superiori € 5) sono disponibili in prevendita presso le casse del Teatro Politeama in orario di apertura cinema.L’iniziativa, organizzata da Fondazione Elsa e l’Associazione Timbre/ Sipario Aperto e in collaborazione con il Liceo A.Volta di Colle di Val d’Elsa fa parte di Discipline(s) il calendario di appuntamenti di impronta contemporanea che è contamina anche la rassegna di eventi “Clic!Cose che accadono a Teatro”. Come da normativa per accedere è necessario il green pass.Discipline(s) proseguirà poi giovedì 21 ottobre, alle 21.30 nella sala minore del Teatro Politeama, con lo spettacolo ispirato alla figura del grande fumettista Andrea Pazienza, “Mi chiamo Andrea, faccio fumetti” del Teatro dell’Argine con l’attore Andrea Santonastaso protagonista del cortometraggio del giovane regista Francesco Rossi, recentemente premiato con il Globo d’Oro. L’evento dedicato a far conoscere la figura di Pazienza anche agli studenti delle scuole superiori è anche l’anteprima del festival pedagogico Lef.Tutte le informazioni sugli appuntamenti del Teatro Politeama, in Piazza Rosselli 6 a Poggibonsi, sono reperibili sul sito www.politeama.info . Per informazioni è possibile scrivere a info@politeama.info e chiamare lo 0577983067 int. 2 in orario di apertura del cinema.