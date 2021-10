La poetica e la musica di Marco Rovelli fanno tappa alla Corte dei Miracoli

Appuntamento venerdì 15 ottobre, promosso da Corte dei Miracoli e Arci Siena aps

Sarà una serata dedicata allo scrittore e musicista Marco Rovelli e alla sua personalità poliedrica quella in programma venerdì 15 ottobre alla Corte dei Miracoli, a partire dalle ore 18.30. L’iniziativa, promossa dalla stessa Corte dei Miracoli insieme ad Arci Siena aps, inizierà con un focus sull’ultimo libro di Marco Rovelli, “Siamo noi a far ricca la terra. Romanzo di Claudio Lolli e dei suoi mondi”, dove l’autore dialogherà con il giornalista e scrittore Massimo Biliorsi per presentare il volume che racconta la vita e le opere di uno dei più grandi poeti della musica italiana insieme alla storia di una generazione che aveva diciotto anni nel '68 e che ha vissuto le grandi passioni degli anni Settanta.Dopo la presentazione del libro sarà possibile intrattenersi per la cena in attesa del concerto di Marco Rovelli e della sua band, in programma alle ore 22.30 con brani di repertorio e, in particolare, dell’album “Portami al confine”, l'ultimo dei 4 album solisti dell'autore che ruota attorno al tema del confine inteso sotto vari aspetti: i confini da superare, quelli dei migranti, quelli di chi pensa che Nostra patria è il mondo intero, ma anche i confini che superiamo ogni volta quando ci avviciniamo l’uno con l’altro, a partire dalle relazioni d’amore. Chiude il disco la cover di La giacca, una delle canzoni più potenti di Claudio Lolli che rappresenta anche il trait d'union con il libro. L’evento è riservato ai soci della Corte dei Miracoli e per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.lacortedeimiracoli.org