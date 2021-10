''Mi chiamo Andrea, faccio fumetti'', al Politeama Andrea Santonastaso racconta Pazienza

Lo spettacolo, fa parte degli appuntamenti dedicati al contemporaneo di Clic! Cose che accadono a teatro - Discipline(s)

Dopo l’anticipazione nella rassegna virtuale #PoliteamaONline dello scorso inverno, “Mi chiamo Andrea, faccio fumetti” sarà rappresentato sul palco del Tetro Politeama di Poggibonsi giovedì 21 ottobre, alle 21.30, nella sala minore. Ispirato alla figura del grande fumettista Andrea Pazienza, Paz, “Mi chiamo Andrea, faccio fumetti” è uno spettacolo di Christian Poli, con l’attore Andrea Santonastaso per la regia di Nicola Bonazzi e prodotto dal Teatro dell’Argine.L’attore la mattina terrà un incontro conferenza per alcune classi dell’IIS Roncalli di Poggibonsi, un incontro che è anche anteprima del Festival pedagogico Lef in arrivo nel mese di novembre.Mi chiamo Andrea, faccio fumetti è una biografia, ma non è una biografia. È un monologo disegnato. Andrea Santonastaso, attore oggi, disegnatore di fumetti una volta, racconta, attraverso le parole scritte da Christian Poli, l'arte del più grande disegnatore di fumetti (e non solo, anche pittore, autore, poeta e chi più ne ha...) che il nostro paese abbia avuto: Andrea Pazienza. Lo fa dichiarando la sua impotenza di fronte al talento immenso di questo istrione dei pennelli (ma anche dei pennarelli, delle matite, dei gessetti e chi più ne ha...). Lo fa dichiarando la sua inferiorità, ma anche la sua rabbia di fronte allo spreco cosciente e quasi premeditato di tanta arte pura in nome della follia di “un buco”. Lo fa raccontando Pentothal, Zanardi, Pertini e lo fa entrando “dentro” a Gli ultimi giorni di Pompeo, soprattutto. E lo fa disegnando in scena e onorando colui che è stato “il più grande disegnatore vivente”.Andrea Santonastaso è attore, comico, conduttore radiofonico. Tra gli altri lavori, ha interpretato il protagonista del cortometraggio “La stanza più fredda” del giovane regista poggibonsese Francesco Rossi, recentemente premiato con il Globo d’Oro.I biglietti (intero € 15, ridotto per gli abbonati alle passate stagioni teatrali € 10, ridotto studenti € 5) sono disponibili in prevendita presso le casse del Teatro Politeama in orario di apertura cinema.“Mi chiamo Andrea, faccio fumetti” è un appuntamento del calendario dedicato al contemporaneo di Fondazione Elsa “Disciplines” e rientra anche nel cartellone autunnale del Politeama “Clic! Cose che accadono a teatro”, è inoltre anteprima del festival pedagogico Lef promosso da Fondazione Elsa e Comune di Poggibonsi, Assessorato alle politiche educative. L’incontro della mattina è realizzato in collaborazione con l’IIS Roncalli di Poggibonsi.Clic! Cose che accadono a teatro - Discipline(s) proseguirà sabato 23 ottobre, alle 16.30 nella sala minore del Teatro Politeama, con lo spettacolo per bambini “I bestiolini” con Gek Tessaro e il 28 ottobre con “Il canto degli sciagurati” di Massimo Zamboni.Tutte le informazioni sugli appuntamenti del Teatro Politeama, in Piazza Rosselli 6 a Poggibonsi, sono reperibili sul sito www.politeama.info . Per informazioni è possibile scrivere a info@politeama.info e chiamare lo 0577983067 int. 2 in orario di apertura del cinema.