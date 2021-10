L'Accademia di Palazzo Ricci a Montepulciano chiude la stagione con ''Echi'' classici e contemporanei

Florence Millet oltre ad essere una grande pianista è anche un’eccellente pedagoga. Festeggia il decimo anno presso l’Accademia di Palazzo Ricci con i suoi ECHI: una propagazione di energia musicale ma anche una risonanza e una reminiscenza della cultura musicale classica e contemporanea che ci riserva due appuntamenti con studenti eccellenti e in collaborazione con il compositore Johannes Schöllhorn.I due appuntamenti - entrambi alle ore 18 nel Salone di Palazzo Ricci a Montepulciano - sono per venerdì 22 e per sabato 23 ottobre. In entrambi i concerti si esplorano compositori romantici e contemporanei in una tensione quasi spasmodica. Per entrambi i concerti musiche di L.v. Beethoven, L. Berio, J. Cage, K. Dong, S. Miyeun Hwang, J. Schultewolter e altri.Sul palco del Salone Elena La-Deut flauto, Bruno Ghirardi clarinetto, Fabian Sahm oboe, Anze Rupnik sassofono, Tirza Bluhm, Véronique de Raedemaker violino, Georg Zander viola, Alvaro Berlanga, Julia Pesavento violoncello, Josephine Schmirl, Liga Krone, Emiliano Ramniceanu Rodrigez, Joss Reinicke pianoforte, Maximilan Soto Mayorga, Sebastian Zuleta, Hayong Hwang, Lingyi Dong, Carlie Schoonees, Josef Schultewolter composizione.Questi due concerti concludono la stagione estiva 2021 dell’Accademia. Un anno difficile ma di pieno risorgimento artistico.Ingresso: euro 8,00/5,00 studenti e residenti