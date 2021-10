Franci Festival: i nuovi appuntamenti della stagione concertistica del conservatorio senese

La rassegna di concerti verrà inaugurata venerdì 29 ottobre con lo spettacolo "Rossini a Passy"

La musica del Franci torna ad animare la città con i nuovi appuntamenti del Franci Festival 2021, in programma da venerdì 29 ottobre a sabato 18 dicembre. La rassegna di concerti di musica da camera, organizzata dall'Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci di Siena, metterà in scena 9 concerti che vedranno alternarsi sul palcoscenico studenti, docenti, gruppi di allievi, laureati e maestri del panorama musicale classico interni al conservatorio e non solo. Tutti gli appuntamenti, a ingresso gratuito, si svolgeranno nel rispetto delle norme anti Covid-19, con posti limitati e obbligo di prenotazione sul sito www.istitutofranci.com I due appuntamenti di ottobre. La rassegna di musica da camera sarà inaugurata dal concerto ‘Rossini a Passy’, in programma venerdì 29 ottobre, alle ore 21, nella chiesa di Sant’Agostino. L’evento avrà come protagonisti i docenti del conservatorio Laura Polverelli, mezzosoprano, e Marco Guerrini, maestro di pianoforte che si esibiranno con musiche di Gioachino Rossini. Il Franci saluterà il mese di ottobre con lo spettacolo ‘Combattimento di Tancredi e Clorinda’, in programma sabato 30 ottobre, alle ore 21, all’interno della chiesa di Sant’Agostino. Per l’occasione, a salire sul palco saranno gli allievi del Franci della classe di canto della professoressa Laura Polverelli, accompagnati dall’ensemble d’archi dell’istituto. A dirigere la performance sarà il Maestro Ottaviano Tenerani, mentre il coordinamento scenico sarà curato del maestro Paolo Miccichè. Gli adattamenti musicali saranno curati dagli allievi della classe di composizione del professore Antonio Anichini.Novembre in cinque tempi. Nel mese di novembre la musica del Franci inizierà a suonare da mercoledì 3 novembre quando, alle ore 18, nella Sala delle Vittorie della Contrada di Valdimontone andrà in scena il concerto ‘ChiariOscuri’. Ad animare il palcoscenico, con musiche di M. Haydn, A. Rolla, G.F. Heandel e L. Pleyel, saranno il maestro Carmelo Giallombardo alla viola e l’allievo del Franci Leonardo Ricci al violino. Venerdì 5 novembre, alle ore 18, il Rinaldo Franci tornerà in scena con ‘Maderna 100’ lo spettacolo di musica elettronica che, nato come omaggio al compositore e musicista italiano Bruno Maderna, avrà come protagonisti i maestri del Conservatorio Gianluca Ulivelli e Federico Costanza. Venerdì 12 novembre, alle ore 21, sarà la volta de ‘Le sonate per violino e pianoforte di L. V. Beethoven’. Il concerto sarà ospitato all’interno della chiesa di Sant’Agostino e avrà come protagonisti i maestri Luca Rinaldi al violino e Marco Guerrini al pianoforte. Lunedì 22 novembre, alle ore 18, nella Sala delle Vittorie della Contrada di Valdimontone, andrà in scena lo spettacolo ‘Scuola napoletana e classicismo tedesco’. La performance, che prevede musiche di L. V. Beethoven, D. Cimarosa e W.A. Mozart, vedrà salire sul palco i maestri Luciano Tristaino al flauto, Patrizia Bettoti al violino, Carmelo Giallombardo alla viola e Lucio Labella Danzi al violoncello. L’ultimo appuntamento di novembre sarà lo spettacolo ‘Exotic Tour’, in programma venerdì 26 novembre, alle ore 21, presso la chiesa di Sant’Agostino. Per l’occasione, ad esibirsi su musiche di A. Piazzolla e D. Milhaud ci saranno i musicisti Riccardo Guazzini al sax e Andrea Trovato al pianoforte.La musica di dicembre. La musica del Franci tornerà protagonista nel mese di dicembre con due appuntamenti. Il primo, in programma giovedì 2 dicembre, alle ore 18 presso l’auditorium del conservatorio, vedrà in concerto tutti gli studenti dell’Istituto vincitori delle Borse di studio messe in palio dal Franci nell’anno accademico 2020-2021. A chiudere il Franci Festival sarà, sabato 18 dicembre alle ore 18, il ‘Rossignolo’ che vedrà sul palco della Sala delle Vittorie della Contrada di Valdimontone i maestri: Ottaviano Tenerani al clavincebalo, Martino Noferi al flauto dolce, Marica Testi al flauto traversiere e Luciano Tristaino al flauto Traverso. Un finale di stagione che regalerà pagine di grande musica attraverso l’esecuzione di brani di G. P. Telemann.Informazioni utili. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.istitutofranci.com oppure seguire la Pagina Facebook, il profilo Twitter e Instagram dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci.