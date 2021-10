Francigena Music Festival, il centro storico di San Quirico palcoscenico naturale per musicisti di strada

Dal 30 al 31 ottobre lungo le strade del paese note in musica dalla mattina alla notte

Seconda edizione per il Francigena Music Festival, la rassegna che dal 30 al 31 ottobre animerà il centro storico di San Quirico d’Orcia attraversato, appunto dalla Via Francigena. Le pietre secolari di via Dante Alighieri diventeranno un grandissimo spazio musicale a cielo aperto, dove artisti, gruppi e musicisti di strada, si esibiranno dalla mattina a notte. Un evento, organizzato dal Centro Commerciale Naturale di San Quirico d’Orcia con il supporto dell’Amministrazione comunale e della Pro Loco.Il programma sarà composto da esibizioni durante il giorno ed esibizioni durante la sera e la notte. Sabato 30 ottobre il via con il Duo Chorobodò (orario dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 17.30 alle ore 20) e Daniele Sarno trigono (orario dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 17.30 alle ore 20); mentre per il programma notturno toccherà a Francis Jupiter (dalle ore 21 alle ore 23.30). Domenica 31 ottobre sarà la volta di Seriously? (orario dalle ore 10 alle ore 14) e di Esteban Pavez (orario dalle ore 10 alle ore 14). Sempre domenica 31 ottobre, il programma serale, sarà affidato a Maila che live sciò con Gianmarco Nucciotti e Bube.Per tutta la durata dell’evento i commercianti esporranno le proprie merci nelle piazze e nelle vie del centro storico (dalle ore 10 alle ore 23).Tutti gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative in vigore sul contrasto alla diffusione del Covid-19.