Torna al Teatro dei Rinnovati di Siena lo spettacolo ''Le interviste impossibili''

Il ricavato contribuirà a finanziare gli studi all'Università di Siena di una ragazza afgana

Tornano al Teatro dei Rinnovati di Siena "Le interviste impossibili", spettacolo del gruppo teatrale “La Sveglia”, che aveva concluso, con il tutto esaurito, la Notte dei Ricercatori.Promosso dall'Università di Siena per supportare il percorso di studio di una ragazza afgana, venerdì 29 ottobre alle ore 21 lo spettacolo porterà in scena interviste immaginarie a importanti personaggi della storia, della letteratura e della scienza: Don Abbondio, Cavour, Ulisse, Mirandolina, Manzoni, Mafalda di Savoia e molti altri arriveranno dal passato per raccontarsi al pubblico in un susseguirsi di scene coinvolgenti.I testi delle interviste, ideati da studenti di scuole superiori italiane nell'ambito di un progetto di orientamento coordinato dalle professoresse Maria Rita Digilio, Elisabetta Bartoli e Paola Bellomi del dipartimento di Filologia e Critica delle letterature antiche e moderne dell'Ateneo, sono stati raccolti in un volume al quale ha collaborato anche l'Accademia del Fumetto."La Sveglia", organizzazione di volontariato che si impegna a scopo benefico, si occuperà della raccolta dei fondi a offerta libera.Per assistere allo spettacolo è necessaria la prenotazione online: