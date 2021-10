Franci Festival: al via la stagione concertistica del conservatorio senese

La rassegna sarà inaugurata venerdì 29 ottobre alle ore 21 con lo spettacolo ‘Rossini a Passy’

La musica suona al ritmo del Franci Festival. La rassegna di musica da camera dell’Istituto Musicale Rinaldo Franci di Siena torna ad animare la città con un ricco calendario di appuntamenti. I primi due concerti della stagione sono in programma domani, venerdì 29 ottobre e sabato 30 ottobre. Entrambi gli spettacoli inizieranno alle ore 21 e saranno ospitati all’interno della chiesa di Sant’Agostino. Tutti gli appuntamenti del Franci Festival si svolgeranno nel rispetto delle norme anti Covid-19, con posti limitati e obbligo di prenotazione sul sito www.istitutofranci.com I primi due appuntamenti. A inaugurare il Franci Festival, venerdì 29 ottobre, sarà il concerto ‘Rossini a Passy’. L’evento avrà come protagonisti i docenti del Conservatorio Laura Polverelli, mezzosoprano, e Marco Guerrini, maestro di pianoforte che si esibiranno con musiche di Gioachino Rossini. Il Franci saluterà il mese di ottobre con lo spettacolo ‘Combattimento di Tancredi e Clorinda’, in programma sabato 30 ottobre. Per l’occasione, a salire sul palco saranno gli allievi del Franci della classe di canto della professoressa Laura Polverelli, accompagnati dall’ensemble d’archi dell’Istituto. A dirigere la performance sarà il maestro Ottaviano Tenerani, mentre il coordinamento scenico sarà curato del maestro Paolo Miccichè. Gli adattamenti musicali saranno curati dagli allievi della classe di composizione del professore Antonio Anichini.Informazioni utili. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.istitutofranci.com oppure seguire la Pagina Facebook, il profilo Twitter e Instagram dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci.