''Vi abbiamo riservato un posto speciale'', presentata la stagione 2021-2022 dei Teatri di Siena

Il sipario si aprirà il 19 novembre con il debutto di “Certi di esistere” e la regia di Alessandro Benvenuti

“Vi abbiamo riservato un posto speciale”: è questo lo slogan con cui i Teatri di Siena decidono di riaprire il sipario, presentando la stagione teatrale 2021-2022. Un ritorno alla normalità, con il cento per cento della capienza del pubblico e con cartellone ricco di spettacoli, tra prosa, danza, musica e la prima produzione teatrale del Comune di Siena, fortemente voluta dal sindaco Luigi De Mossi e firmata dal direttore artistico Alessandro Benvenuti. Silvio Orlando, Monica Guerritore, Anna Maria Guarnieri, Ugo Chiti e Mario Luzi, oltre allo stesso Alessandro Benvenuti, i nomi più conosciuti che si alterneranno sui palcoscenici senesi, che ospiteranno anche la rassegna “SCA - Siena Città Aperta” con le compagnie locali.Ad aprire la stagione il 19, 20 e 21 novembre “Certi di esistere” prima produzione teatrale del Comune di Siena con la regia del direttore artistico Alessandro Benvenuti. A seguito dei provini fatti la scorsa primavera è nato un cast tutto senese che porterà in scena lo spettacolo meta-teatrale: il racconto di una storia di cinque attori, vissuti da sempre all'ombra di un autore-padre-padrone che ha dato loro la linfa affinché i destini nati sotto cattive stelle di ognuno di loro, si ammantassero delle vesti dorate del successo. Trent'anni insieme per ritrovarsi tra le mani un testo insulso, farraginoso, brutto in maniera inspiegabile, un boccone più che amaro intriso di puro veleno. Niente però sarà come sembra e la sorpresa coglierà impreparato il pubblico.“Non nego di provare una certa emozione ad essere su questo palco e in qualità di direttore artistico poter finalmente presentare una stagione teatrale completa – spiega il direttore artistico dei Teatri di Siena Alessandro Benvenuti – non essendo mai riusciti a completare un cartellone, almeno per quanto riguarda la stagione invernale. Adesso si torna a teatro e in presenza. Facendo un piccolo salto indietro voglio per prima cosa ringraziare tutto l’Ufficio Teatri: grazie a loro siamo riusciti a presentare alla città, nonostante tutte le limitazioni e le difficoltà del caso, una stagione estiva molto ricca, che ha riscosso un grande successo di pubblico e che, in una location d’eccezione come Piazza Duomo, ha accolto grandi nomi dello spettacolo italiano. Dopo l’estate ci siamo messi subito a lavoro per la stagione invernale, tante erano le promesse da mantenere. Quella che considero una mia creatura aprirà la stagione, a seguire tanti colleghi, conosciuti e stimati dal pubblico si susseguiranno su questo palcoscenico”.“Finalmente possiamo dire ‘Bentornati a teatro’ – ha detto il sindaco di Siena Luigi De Mossi –. Questo periodo per la cultura è stato disastroso ma finalmente gli attori possono tornare sul palco e gli spettatori a teatro. Per celebrare questa ripartenza abbiamo deciso di far aprire la stagione al nostro direttore artistico, Alessandro Benevenuti, che dal 19 al 21 novembre porterà in scena ‘Certi di esistere’ la prima produzione teatrale realizzata dal Comune di Siena. Poi si alterneranno sul palco attori classici del teatro tradizionale italiano come Silvio Orlando, Monica Guerritore, Giuseppe Cederna, solo per citarne alcuni. A chiudere la stagione abbiamo nuovamente voluto il nostro direttore artistico che porterà in scena la sua famosa piéce ‘Benvenuti in casa Gori’.Voglio ringraziare il nostro direttore artistico, il suo staff e tutto l'Ufficio Teatri per il grande lavoro di qualità svolto nonostante tutte le problematiche legate al Covid”.“Questa per me è la prima stagione teatrale da assessore alla Cultura e non vi nego che sono molto emozionata di far parte di questa rinascita culturale post Covid – spiega Sara Pugliese assessore alla Cultura del Comune di Siena –. Finalmente si torna a teatro con gli spettacoli dal vivo, in presenza al cento per cento. Un cartellone ricco quello scelto dal direttore artistico Alessandro Benvenuti, composto da grandi nomi del teatro italiano e da grandi novità del panorama artistico internazionale come lo spettacolo Machine De Cirque che sarà a Siena nel febbraio del 2022. Prosa e danza si alterneranno nei nostri teatri comunali dando spazio anche alle compagnie del territorio che grazie alla rassegna SCA (Siena Città Aperta) porteranno sul palco spettacoli inediti creati apposta per la città. L’invito che mi sento di rivolgere ai cittadini è quello di tornare a teatro, nonostante la pausa forzata, imposta dal Covid, abbia allontanato il pubblico dal palcoscenico adesso è tempo di sostenere tutto il mondo dello spettacolo”.Gli spettacoli andranno in scena il venerdì e il sabato alle ore 21 e in replica la domenica alle 17. Per informazioni è possibile consultare il sito www.teatridisiena.it o il numero telefonico 0577/292224.Biglietti singoli sia per spettacoli di danza che per spettacoli di prosa: Platea 25 Euro (Intero), 23 Euro (Ridotto), Palchi centrali 21 Euro (Intero), 19 Euro (Ridotto), Palchi laterali 15 Euro (Intero), 13 Euro (Ridotto).: Over 65, Soci UniCoop Firenze, Soci Cral Enti Locali, Università degli Studi di Siena, Banca Monte dei Paschi, abbonati alla stagione Accademia Musicale Chigiana.: carnet da n.9 spettacoli a scelta + 1 replica gratuita dello spettacolo Machine De Cirque di recupero + 1 spettacolo di danza a scelta- Platea 220 Euro (Intero) 200 Euro (Ridotto), Palchi centrali 180 Euro (Intero), 160 Euro (Ridotto), Palchi laterali 110 Euro (Intero) 90 Euro (Ridotto).: carnet da n. 8 spettacoli a scelta + 2 spettacoli gratuiti di recupero a scelta e 1 replica gratuita di recupero dello spettacolo Machine de cirque + 1 spettacolo di danza a scelta – Platea 195 Euro (Intero), 177 Euro (Ridotto), Palchi centrali 159 Euro (Intero), 141 Euro (Ridotto), Palchi laterali 96 Euro (Interi), 78 Euro (Ridotti).: carnet da n. 1 replica a scelta dello spettacolo Machine de cirque + 1 spettacolo di danza a scelta + 1 spettacolo di danza di recupero gratuito – Platea 40 Euro (Intero), 36 Euro (Ridotto), Palchi centrali 32 Euro (Intero), 28 Euro (Ridotto), Palchi laterali 20 Euro (Intero), 16 Euro (Ridotto).: carnet da n. 9 spettacoli di prosa a scelta + 1 replica a scelta dello spettacolo Machine de cirque + 1 spettacolo di danza a scelta – Platea 245 Euro (Intero) 223 Euro (Ridotto), Palchi centrali 201 Euro (Intero), 179 Euro (Ridotto), Palchi laterali 135 Euro (Intero) 113 Euro (Ridotto).Oltre alla stagione teatrale spazio, come detto, anche alle compagnie locali con la rassegna culturale organizzata dal Comune di Siena SCA (Siena Città Aperta) che partirà il 3 novembre alle 21 dal Teatro dei Rinnovati con lo spettacolo della Compagnia Francesca Selva “Pietà per Icaro”. Pietà per Icaro è lo spettacolo della Compagnia Francesca Selva, vincitore SCA2019, firmato alla coreografa italo-francese Francesca Selva. Una riscrittura del mito greco di Dedalo ed Icaro, raccontato per la prima volta in danza dal punto di vista di Icaro. Una toccante e vibrante interpretazione dell'attore Roberto Gonnelli e del danzatore Luciano Nuzzolese che lascia senza fiato. Partendo dalla libera interpretazione della storia mitologica di Dedalo ed Icaro, quello che Francesca Selva esplora è il rapporto padre-figlio,lo scontro generazionale che apre lo scenario della perdita di valori e punti di riferimento ma di coscienza politica e sentimentale.Il cartellone di SCA si svolgerà tra il Teatro dei Rinnovati e il Teatro dei Rozzi. L’inizio degli spettacoli è previsto per le 21, prezzo unico intero con posto assegnato 12 Euro, prezzo unico ridotto con posto assegnato 10 Euro. Vendita telefonica tramite l’Ufficio Prenotazioni del Comune di Siena allo 0577.292615/14 dal lunedì al venerdì, dalle 9.30-12.30. Vendita diretta presso la biglietteria del Teatro di riferimento il giorno precedente lo spettacolo dalle 17 alle 20 e il giorno dello spettacolo dalle 16.19/20/21 novembre 2021scritto e diretto da Alessandro Benvenutiaiuto regista Chiara Grazzinicon Giovanni Guidelli, Olimpia Marmoross, Francesco Fontani, Margherita Fusi, UgoGiulio Lurini, Alessandro SalvadoriProduzione Comune di Siena e Fonfazione Teatro della Toscana – Teatro Nazionale26/27/28 novembre 2021di John Steinbeckadattamento Emanuele Treviideazione e voce MASSIMO POPOLIZIOmusiche dal vivo Giovanni Lo Cascio3/4/5 dicembre 2022riduzione e regia di Silvio OrlandoAssistente alla regia Maria Laura Rondaninicon Silvio Orlandoe con Simone Campa chitarra battente, percussioni Gianni Denittoclarinetto Maurizio Pala fisarmonica Kaw Sissoko koraDirezione musicale Simone CampaProduzione Cardellino s.r.l.17/18/19 dicembre 2021Giuseppe Cederna Vanessa Gravina Roberto Valeriodi Molièretraduzione Cesare Garboliadattamento e regia Roberto Valeriocon (o.a.) Massimo Grigò, Irene Pagano, Elisabetta Piccolomini,Roberta Rosignoli, Luca Tanganelliscene Giorgio Gori - costumi Lucia Marianiluci Emiliano Pona - suono Alessandro SaviozziProduzione Associazione Teatrale Pistoiese Centro di Produzione Teatrale con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana7/8/9 gennaio 2022Di Joseph Kesselring traduzione di Masolino D’Amico Con Anna Maria Guarnieri, Rosalina Neri Regia Geppy Gleijeses e con Maria Alberta Navello, Leandro Amato, Totò Onnis, Luigi Tabita, Tarcisio Branca, Bruno Crucitti, Francesco Guzzo, Daniele Biagini, Lorenzo VenturiniProduzione Gitiesse Artisti Riuniti diretta da Geppy Gleijeses21/22/23 gennaio 2022di Bertold Brechtregia Monica Guerritorecon Monica Guerritoree con Matteo Cirillo, Alessandro Di Somma, Enzo Gambino, Nicolò Giacalone, Francesco Godina, Diego Migeni e Lucilla MininnoProduzione Best Live - Fondazione Teatro della Toscana18/19/20 febbraio 2022A Machine de Cirque production Director,co-writer and original idea: Vincent DubéCo-writers, co-directors: Yohann Trépanier, Raphaël Dubé, Maxim Laurin, Ugo Dario, Frédéric Lebrasseur Music: Frédéric Lebrasseur Circus Artists: Guillaume Larouche , Thibault Macé, Philippe Dupuis, Samuel Hollis , Laurent RacicotMusician: Olivier Forest Artisticadvisors : Patrick Ouellet, Harold Rhéaume. Martin Genest Scenographyadvisors: Josée Bergeron-Proulx and Julie Lévesque, Amélie TrépanierCostume Designer : Sébastien DionneLighting Designer : Bruno MatteSound Design : René TalbotMechanical Engineer : David St-OngeTechnical Direction: Patrice Guertin25/26/27 febbraio 2022di Vincenzo Mannaregia Giuseppe Marini con Claudio Casadio, Andrea Paolotti, Carmine Fabbricatore Edoardo Frullini, Valentina Carli, Andrea Monno, Cecilia D'Amico, Giulia PaolettiProduzione Società per attori, Accademia Perduta Romagna Teatri-Centro di produzione teatrale, Goldenart production18/19/20 marzo 2022di Mario Luzidrammaturgia Sandro Lombardi e Federico Tiezziregia Federico Tiezzicon Alessandro Averone, Dario Battaglia, Alessandro Burzotta, Giampiero Cicciò, Francesca Ciocchetti, Martino D’Amico, Salvatore Drago, Giovanni Franzoni, Francesca Gabucci, Leda Kreider, Sandro Lombardi, David Meden, Annibale Pavone, Luca Tanganelli, Debora ZuinProduzione Teatro di NapolI Teatro Nazionale, Fondazione Campania dei Festival Campania Teatro Festival, Associazione Teatrale Pistoiese, Compagnia Lombardi-Tiezzi, Fondazione Teatro Metastasio25/26/27 marzo 2022di Nathalie Sarrauteregia Pier Luigi Pizzicon UMBERTO ORSINI e FRANCO BRANCIAROLIProduzione Compagnia Orsini e Teatro de Gli Incamminatiin collaborazione con il Centro Teatrale Bresciano8/9/10 aprile 2022scritto da Alessandro Benvenuti e Ugo Chiticon Alessandro BenvenutiProduzione Arca Azzurra Produzioni30/31 marzo 2022Compagnia Zappalà danzaCoreografie e regia Roberto Zappalà11 dicembre 2021coreografia Hervé Koubiassistente alla coreografia Fayçal Hamlatmusiche Wolfgang Amadeus Mozart, Gabriel Fauré, Richard Wagner,musica tradizionale algerinaproduzione Compagnia Francesca Selva 3 Novembre 2021 Teatro dei Rinnovatiproduzione Ares Teatro 15 Dicembre 2021 Teatro dei Rozziproduzione Ensarte artisti e Tecnici 22 Dicembre 2021 Teatro dei Rozziproduzione Corte dei Miracoli e Amici di Pippo 12 Gennaio 2022 Teatro dei Rozziproduzione Compagnia Sobborghi Teatro 26 Gennaio 2022 Teatro dei Rozziproduzione Compagnia Motus 2 Febbraio 2022 Teatro dei Rinnovatiproduzione Lalut 9 Febbraio 2022 Teatro dei Rozziproduzione Associazione Culturale Avatar 16 Febbraio 2022 Teatro dei Rozziproduzione Compagnia Il Grappolo e Istituto Musicale Franci di Siena 2 Marzo 2022 Teatro dei Rinnovatiproduzione Ateneo della Danza e Unione Corale Senese 9 Marzo 2022 Teatro dei Rinnovatiproduzione Associazione Culturale Topi Dalmata 20 Aprile 2022 Teatro dei Rozzi