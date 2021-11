All'Accademia dei Rozzi spettacolo di recitazione e musica

Venerdì 5 novembre alle ore 18.30, presso la Sala degli Specchi, l’Accademia dei Rozzi apre la propria stagione invernale degli eventi proponendo uno spettacolo di recitazione e musica presentato da “I Blasè”.Il gruppo composto da Giovanni De Rubertis (tastiere), Stefano Tigli (chitarra ed altri strumenti), Angela Maggi (violino) e Chiara Savoi (attrice) porterà in scena tre racconti brevi firmati da Piero Cristofani in una performance che per bellezza ed originalità sta incontrando il gradimento del pubblico.Si ricorda che nell’occasione l’accesso è libero ma consentito ai soli possessori di green pass.