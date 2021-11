Franci Festival: spettacolo di musica elettronica in omaggio al compositore Bruno Maderna

Appuntamento venerdì 5 novembre per celebrare i 101 anni dalla nascita del musicista

Sarà dedicato alla musica elettronica e al ricordo del compositore Bruno Maderna il prossimo appuntamento con il Franci Festival, in programma domani, venerdì 5 novembre, alle ore 18 nella Cappella dell’Istituto Franci. Lo spettacolo, intitolato ‘Maderna 100’, renderà omaggio al compositore e musicista italiano e vedrà protagonisti i Maestri del Conservatorio, Gianluca Ulivelli e Federico Costanza.Maderna 100 è nato per celebrare i 100 (+1) anni dalla nascita di Bruno Maderna e proporrà un concerto acusmatico che prevede l’esecuzione di composizioni elettroniche diffuse su sistema multicanale disposto intorno al pubblico. La regia del suono sarà curata dai docenti Federico Costanza e Gianluca Ulivelli che interpreteranno, oltre a personali lavori elettronici, due opere elettroniche di Bruno Maderna e un lavoro della compositrice scozzese Bethan Kellough. La performance darà spazio anche all’attenzione e alla pratica di ricerche contemporanee nei vari ambiti delle discipline artistiche, elettroniche e di pratiche performative presente da anni nelle attività e nei concerti dell’Istituto Superiore di Studi Musicali ‘Rinaldo Franci’.Informazioni. Lo spettacolo, come tutti gli appuntamenti del Franci Festival, sarà a ingresso gratuito e si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid-19, con posti limitati e obbligo di prenotazione sul sito www.istitutofranci.com . Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.istitutofranci.com oppure seguire la Pagina Facebook, il profilo Twitter e Instagram dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci.