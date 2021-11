Al Politeama torna Teatro a Merenda con Izumi Fujiwara in ''Picasso, ritratti!''

Sabato 6 novembre nella sala SET del Politeama di Poggibonsi torna per LEF e Teatro a Merenda una performance di live painting a cura dell’Associazione Timbre

Prosegue con un appuntamento di Teatro a Merenda il Festival pedagogico Lef di Poggibonsi che intreccia il cartellone di segno contemporaneo Clic! Cose che accadono a teatro - Discipline(s).Sabato 6 novembre, alle 16.30 nella sala Set del Teatro Politeama di Poggibonsi, un appuntamento di live painting con la celebre artista giapponese Izumi Fujiwara in “Picasso, ritratti!”, uno spettacolo pensato per tutti i bambini dai 4 anni in su. Lo spettacolo, presentato dall’associazione Timbre, sarà seguito da due laboratori con l’artista a cui potranno partecipare alcuni bambini che hanno assistito allo spettacolo.Izumi Fujiwara è una pittrice e illustratrice giapponese che dal 2005 vive e lavora a Milano. Si è laureata in Graphic Design presso la Tama University di Tokyo. Oltre ad esporre i suoi quadri in mostre personali, crea illustrazioni per i libri, murales e scenografie per il teatro. E' performer e sul palcoscenico coniuga l'amore per la pittura con il teatro.Picasso, ritratti! è un'esibizione e uno spettacolo teatrale per stimolare la fantasia e la creatività per fare si che il disegno e la pittura diventino veicoli per esprimere i propri sentimenti in modo non banale o convenzionale. Lo spettacolo si articola in un’esibizione di pittura dal vivo, tenuta da Izumi Fujiwara, seguita da un laboratorio dove i bambini potranno mettere in pratica quanto visto durante l'esibizione. Il "Live Painting" o pittura dal vivo è una tecnica che permette agli spettatori di poter vedere in breve tempo la nascita di un quadro. L'artista di fronte al pubblico, partendo da una grande tela vuota, a ritmo di musica e dialogando con il pubblico porterà a termine un dipinto in circa 40 minuti, dipinto che rimarrà al teatro, alla città, al festival... e servirà come guida per i successivi laboratori.Il primo laboratorio, che ha già tutti i posti esauriti, inizierà alle 17.45 dopo che lo spettacolo sarà terminato e dopo una pausa per riallestire la sala. Per permettere a più bambini di partecipare al laboratorio è stato programmato un secondo laboratorio alle ore 18.30, anche qui i bambini che hanno partecipato allo spettacolo, Aiutati dalla pittrice stessa e dai loro genitori, svolgeranno il tema assegnato applicando la tecnica della pittura dal vivo. Per prenotarsi per il secondo laboratorio scrivere a info@timbreteatroverdi.it I biglietti (Intero 7 euro, bambini 5 euro) sono in prevendita presso le casse del Teatro Politeama, in orario cinema. Per accedere sarà necessario il green pass sopra i 12 anni di età. È necessario presentarsi mezz’ora prima dell’inizio dello spettacolo per espletare le procedure anti-covid19.LEF proseguirà domenica 7 novembre poi con il laboratorio gratuito “Il gioco rinasce!” con giochi d’epoca e storie narrate a tema Rinascimento, dalle ore 16.00 in Piazza Berlinguer a cura di Extempora.Il Festival pedagogico LEF è realizzato da Fondazione Elsa Culture Comuni e Comune di Poggibonsi – Assessorato alle Politiche educative con il contributo di Crédit Agricole Italia e il sostegno di Sezione Soci Coop Poggibonsi. Coinvolte anche numerose associazioni legate al territorio: Associazione Timbre, Ass. Music Pool/Jazz Cocktail, Ass. La Scintilla, i cui spettacoli delle storiche rassegne come Teatro a Merenda, Sipario Aperto e Jazz Cocktail si vanno a intersecare con il programma di Lef, e Associazione Mixed Media, Ass. Pratika. Collaborano al festival anche Scuola Pubblica di Musica di Poggibonsi, Extempora, TvedoTv, Valdelsasette, Comprensivo 1 e Comprensivo 2 e IIS Roncalli di Poggibonsi. Il programma del festival si intreccia con quello del cartellone “Clic! Cose che accadono a teatro - Discipline(s)” calendario con il contributo Mic che presenta teatro, musica e danza di segno contemporaneo.Tutte le informazioni sugli spettacoli in calendario sono reperibili al Teatro Politeama in Piazza Rosselli 6 a Poggibonsi, sono reperibili sul sito www.politeama.info . Per informazioni è possibile scrivere a info@politeama.info e chiamare lo 0577983067 int. 2 in orario di apertura del cinema.Per informazioni sul festival Lef: www.politeama.info Fondazione Elsa – 0577 985697 – info@politeama.info - Comune di Poggibonsi –Ufficio Cultura – 0577 986335 cultura@comune.poggibonsi.si.it , Ufficio Urp – 0577 986203 – info@comune.poggibonsi.si.it Fondazione, pagina face book “Festival pedagogico LEF”.