Al Politeama il grande talento della giovane violinista Anais Drago

Appuntamento del Festival pedagogia LEF che incrocia il cartellone di contemporaneo “Clic! Cose che accadono a Teatro – Discipline(s)

Una giovane e talentuosa violinista, Anais Drago, si esibirà nella sala Set del Teatro Politeama giovedì 11 novembre alle 21.30 con il concerto per la maggior parte tratto dal nuovo album Solitudo. Anais Drago è una rivelazione che nel corso del Festival Terre del Sisma a l’Aquila ha ricevuto il premio nazionale NUOVO IMAIE come miglior giovane talento dell’anno. Dopo lo spettacolo la violista risponderà alle domande e alle curiosità del pubblico in sala."Solitudo" è il suo nuovo album, pubblicato dalla Cam Jazz. Un disco in solo che sorprende per la pluralità di voci, un elogio alla solitudine che si nutre di bellezza. Solitudo il titolo, solista lo strumento. Eppure, Anais, in questa nuova opera, sola non lo è mai veramente, neanche sul palco. Solitudo, infatti, è tutt’altro che un album e concerto monocolore, ma stupisce, invece, per la moltitudine di suoni e la ricchezza armonica e melodica. Legati saldamente uno all’altro, per quanto diversi tra loro, i brani rivelano anche le numerosissime influenze musicali di Anais, la quale annovera nel suo background esperienza di studio ed esecuzione di musica classica e barocca, folk, world music, pop, progressive rock, fusion e infine il jazz. Grazie all’uso sapiente di effetti, loop station e sovraincisioni, le corde del violino (sia elettrico che acustico) si moltiplicano fino a raggiungere volumi orchestrali. Il materiale musicale trae spunti da testi letterari, ricordi o riflessioni sulla vita contemporanea.I biglietti: intero € 8, ridotto € 5 (studenti scuola di musica e genitori degli studenti under 18 della scuola di musica), ridotto scuola di musica under 18 € 3 sono in prevendita presso le casse del Teatro Politeama di Poggibonsi in orario cinema. È necessario presentarsi mezz’ora prima dell’inizio dello spettacolo per espletare le procedure anti-covid19.L’evento si inserisce nell’ambito delle iniziative del festival pedagogico LEF che incrocia il cartellone di contemporaneo Clic! Cose che accadono a teatro- Discipline(s) ed è presentato da Ass. Music Pool/ Jazz Cocktail Nuovi Talenti, in collaborazione con la Scuola Pubblica di Musica di Poggibonsi, HB Music Farm.Il Festival pedagogico LEF è realizzato da Fondazione Elsa Culture Comuni e Comune di Poggibonsi – Assessorato alle Politiche educative con il contributo di Crédit Agricole Italia e il sostegno di Sezione Soci Coop Poggibonsi. Coinvolte anche numerose associazioni legate al territorio: Associazione Timbre, Ass. Music Pool/Jazz Cocktail, Ass. La Scintilla, i cui spettacoli delle storiche rassegne come Teatro a Merenda, Sipario Aperto e Jazz Cocktail si vanno a intersecare con il programma di Lef, e Associazione Mixed Media, Ass. Pratika. Collaborano al festival anche Scuola Pubblica di Musica di Poggibonsi, Extempora, TvedoTv, Valdelsasette, Comprensivo 1 e Comprensivo 2 e IIS Roncalli di Poggibonsi. Il programma del festival si intreccia con quello del cartellone “Clic! Cose che accadono a teatro- Discipline(s)” calendario con il contributo Mic che presenta teatro, musica e danza di segno contemporaneo.Tutte le informazioni sugli spettacoli in calendario sono reperibili al Teatro Politeama in Piazza Rosselli 6 a Poggibonsi, sono reperibili sul sito www.politeama.info. Per informazioni è possibile scrivere a info@politeama.info e chiamare lo 0577983067 int. 2 in orario di apertura del cinema.Per informazioni sul festival Lef: www.politeama.info Fondazione Elsa – 0577 985697 – info@politeama.info - Comune di Poggibonsi – Ufficio Cultura – 0577 986335 cultura@comune.poggibonsi.si.it , Ufficio Urp – 0577 986203 – info@comune.poggibonsi.si.it Fondazione, pagina face book “Festival pedagogico LEF”.