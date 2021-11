Franci Festival: il violino incontra il pianoforte nel nuovo concerto del Conservatorio senese

Appuntamento venerdì 12 novembre nella chiesa di Sant’Agostino

Dopo il successo dei primi appuntamenti, la rassegna di musica da camera del Conservatorio Rinaldo Franci torna ad animare la città con un nuovo concerto in programma domani, venerdì 12 novembre, alle ore 21 nella chiesa di Sant’Agostino.La serata vedrà protagonista il duo formato dai Maestri Luca Rinaldi al violino e Marco Guerrini al pianoforte che proporranno un programma dedicato a “Le Sonate per violino e pianoforte di Ludwig van Beethoven”. Verranno eseguite le tre Sonate dell’op.30, centro nevralgico della produzione beethoveniana per questo organico.Informazioni. Lo spettacolo, come tutti gli appuntamenti del Franci Festival, sarà a ingresso gratuito e si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid-19, con posti limitati e obbligo di prenotazione sul sito www.istitutofranci.com . Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.istitutofranci.com oppure seguire la Pagina Facebook, il profilo Twitter e Instagram dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci.