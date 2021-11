QuaViO presenta ''La stanza più fredda'', Globo d’Oro 2021

L’organizzazione di volontariato, con Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti-Sezione di Siena, invita alla visione del cortometraggio



In occasione della Giornata Nazionale delle Cure Palliative - QuaViO (Qualità della Vita in Oncologia) insieme a Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-Sezione di Siena, con la partecipazione di Giorgia Perugi (Accademia della Musica Città di Volterra), presenta la proiezione di "La stanza più fredda"."La stanza più fredda" di Francesco Rossi è la prima opera prodotta da Silvia Groppa e dalla casa di produzione indipendente fiorentina Filmarea, fondata nell'ottobre 2020 da Francesco Rossi (che è anche il regista) e Silvia Groppa.Il cortometraggio è stato presentato in selezione allo Short Film Corner della 74esima edizione del Festival Internazionale di Cannes, oltre che vincere il Globo d'Oro 2021 come miglior cortometraggio.Appuntamento domenica 14 novembre alle ore 17 presso Chianti Banca auditorium Burrini - Fontebecci (Siena). Ingresso gratuito ad invito. Nel rispetto delle normative in vigore, sarà consentito l’accesso solo a chi è munito di green pass. Possibilità di parcheggio interno alla struttura.Per informazioni scrivi a quaviocomunica@gmail.com o telefona al 3336353249