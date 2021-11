Rapolano Terme: al Teatro del Popolo si alza il sipario con tanti spettacoli per tutte le età fino a marzo

Primo appuntamento venerdì 20 novembre con “La chiave nell’uscio”

Il Teatro del Popolo di Rapolano Terme riapre le porte al pubblico con un cartellone ricco di appuntamenti per tutte le età che andranno avanti fino al mese di marzo nel rispetto delle norme anti Covid-19. Il sipario si alzerà venerdì 20 novembre, alle ore 21, con la commedia “La chiave all'uscio - un baule di ricordi, una valigia di sorrisi” in compagnia di Silvia Golini, Marta Marini e Antonio Tasso. La performance è promossa dal Centro Culturale “La Piana - Giancarlo Battagli” e dall’Associazione Filarmonica Drammatica Rapolano Terme con il patrocinio del Comune. I biglietti saranno disponibili in prevendita il giorno dello spettacolo, venerdì 20 novembre, dalle ore 15 alle 17 presso la biglietteria del Teatro del Popolo. Per informazioni, è possibile contattare il numero 334-41094558.Il sipario del teatro rapolanese si aprirà di nuovo sabato 27 novembre alle ore 21 con lo spettacolo, a ingresso gratuito, “Il nome potete metterlo voi”, scritto e diretto da Mauro Monni e promosso in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne celebrata il 25 novembre. La stagione teatrale, poi, entrerà nel vivo con “Il teatro incantato”, quattro spettacoli per bambini e ragazzi in programma dal 5 dicembre al 23 gennaio, e con sei spettacoli promossi dall’Associazione Filarmonica Drammatica Rapolano Terme e dal Comune di Rapolano Terme insieme alla Fondazione Toscana Spettacolo onlus, che vedranno protagonisti sul palcoscenico rapolanese artisti di livello nazionale da dicembre a marzo. L’offerta culturale sarà completata da alcuni appuntamenti nel periodo delle feste in compagnia di associazioni locali.