Il trio d’archi dell’ORT apre gli “Incontri d’Autunno” alla Certosa di Pontignano

Il concerto “Due rivoluzioni” unirà storia e musica a partire dalle ore 18.45

Apertura in musica per gli “Incontri d’Autunno” ospitati alla Certosa di Pontignano, che prenderanno il via venerdì 19 dicembre con il concerto “Due rivoluzioni” del Trio d'archi dell'ORT, Orchestra Regionale della Toscana. L’appuntamento proporrà una prima parte, dalle ore 18.45 alle 19.45, e una seconda parte, dalle ore 21 alle 22, intervallate dal buffet.Il concerto “Due rivoluzioni” vedrà protagonisti Clara Franziska Schötensack, violino, Stefano Zanobini, viola, e Augusto Gasbarri, violoncello, con brani tratti dal repertorio di Giuseppe Cambini, Ludwig van Beethoven e Mieczysław Weinberg. L’appuntamento sarà un omaggio ai tre compositori e al loro periodo storico, segnato dalla Rivoluzione francese del 1789 e dalla Rivoluzione russa del 1917, con un’introduzione ai brani curata dagli stessi musicisti per contestualizzare la loro esibizione.Gli “Incontri d’Autunno” continueranno venerdì 10 dicembre, con la lezione-concerto “I mille volti del jazz” in compagnia di Ares Tavolazzi al contrabbasso, Stefano 'Cocco' Santini al sax, Francesco Maccianti al piano e Piero Borri alla batteria. Il terzo e ultimo appuntamento è in programma venerdì 17 dicembre con l’incontro “Il Medioevo immaginifico”, curato da Duccio Balestracci, già docente di storia medievale dell’Università degli Studi di Siena, e Marco Valenti, docente di archeologia cristiana e medievale presso lo stesso Ateneo senese.Informazioni. Gli “Incontri d’Autunno” sono promossi da La Certosa di Pontignano, Università degli Studi di Siena e Lo Stanzone delle Apparizioni con il patrocinio del Comune di Castelnuovo Berardenga. Gli appuntamenti si svolgeranno nel rispetto delle norme anti Covid-19, con obbligo di prenotazione al numero 0577-1521104 oppure via WhatsApp al numero 331-3964978 o scrivendo all’indirizzo di posta elettronica info@lacertosadipontignano.com