SpazioSiena, gli auguri e altri eventi

Appuntamento il 27 dicembre. Poi altre iniziative culturali, a partire dal 7 gennaio

SpazioSiena apre le porte mercoledì 27 dicembre (ore 19,30) per un brindisi accompagnato da musica dal vivo. Sarà l'occasione per salutare l'arrivo del nuovo anno, scambiare commenti e auguri, con il dj Pietro Alcidi, nel nuovo contenitore culturale che si trova due passi dal Campo, in via di Fontebranda 5. Sullo sfondo le opere di giovani e promettenti artisti, nella mostra "Piani sulla cometa", la cui apertura è stata prorogata al 21 gennaio. Intanto, domenica 7 gennaio (ore 18), SpazioSiena offre un pomeriggio musicale (ore 18) con Giulio Stracciati e la sua chitarra jazz. In programma "Da Bach a Morricone", sul filo dell’improvvisazione, ovvero le più belle melodie, passando per i Beatles come per Jobim. Tanti capolavori della storia della musica saranno reinterpretati in estemporanea, facendone uno spettacolo unico in chiave jazz. SpazioSiena apre in bellezza il nuovo anno, e già si prepara ad ospitare altri spettacoli, esposizioni, workshop e dibattiti di alto livello. Ad esempio, nell’ultimo giorno della mostra, domenica 21 gennaio (ore 18) si esibirà Marco Falagiani in "Quadri di note". Il suo sarà un racconto in musica e immagini sul percorso artistico di autore, compositore, arrangiatore e produttore lungo 25 anni di carriera: dalle colonne sonore del celebre film “Mediterraneo”, premiato con l’Oscar, alle canzoni d' autore fino ai successi dei molti Festival di Sanremo.