''Tutto il Natale di Siena'': i bambini ancora protagonisti delle feste

Venerdì 29 e sabato 30 dicembre appuntamento con la mostra di Lorenzetti ‘a misura di bambino’ e con la nuova tappa di #SienaFrancigenaKids

Sabato 30 dicembre, il Palazzo di Babbo Natale si prepara al gran finale con lo spettacolo ‘Girotondo di Natale’

Musica e, soprattutto, bambini al centro del programma di ‘Tutto il Natale di Siena’, il cartellone degli eventi promosso dal Comune di Siena Assessorato al turismo, main sponsor Banca Monte dei Paschi di Siena per le festività. Venerdì 29 e sabato 30 dicembre, infatti, saranno gli eventi dedicati ai più piccoli a catalizzare gli appuntamenti in calendario, cui si sommeranno quelli per gli amanti della musica al club Un Tubo.Le iniziative ‘for kids’. La magia, i colori, i particolari della pittura di Ambrogio Lorenzetti raccontati in un percorso consigliato per bambini dai sei anni in poi e per le famiglie: tutto questo è “Sms Edu: alla scoperta di Ambrogio Lorenzetti”, l’iniziativa prevista per venerdì 29 dicembre al Santa Maria della Scala, in Piazza Duomo, dalle ore 17.30 alle ore 19. Il racconto ‘a misura di bambino’ su uno dei maggiori artisti del Trecento senese in una storia da guardare e ascoltare è a pagamento e su prenotazione, per informazioni è possibile contattare il numero 0577 534531 o la mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . Due invece le iniziative tutte dedicate ai bambini nella giornata di sabato 30 dicembre. Alle ore 15 presso il complesso museale del Santa Maria della Scala è in programma “#SienaFrancigenaKids, come piccoli pellegrini lungo la via Francigena in marcia verso Roma”. Uno splendido trekking urbano per bambini lungo la Via Francigena, che permetterà ai “piccoli viandanti” di scoprire storie e aneddoti legati all’accoglienza e al pellegrinaggio, a partire dal racconto teatralizzato all’interno del vecchio Spedale, che si concluderà a Porta Romana, dopo una pausa “gustosa” con la “Merenda del Pellegrino” e la consegna dello zainetto ufficiale #SienaFrancigenaKids. L’iniziativa è a pagamento e su prenotazione: per informazioni è possibile contattare i numeri 347 6137678 e 348 0216972 o inviare una email a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . Per gli aspiranti piccoli chef, invece, alle ore 16 è in programma il corso con lezioni di cucina “Piccoli chef: laboratorio” presso la Scuola di Cucina di Lella in via Fontebranda. Per prenotazioni e informazioni sulle lezioni, a pagamento, è possibile contattare i numeri 0577 46609 o 338 8682801 scrivere a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .Sabato 30 dicembre, gran finale del Palazzo di Babbo Natale. I bambini continueranno a sognare e a divertirsi, dalle ore 10.30 alle ore 18.30, con il ‘Palazzo di Babbo Natale: un viaggio magicamente vero. Jingle Bell Street’. Sabato 30 dicembre sarà l’ultimo giorno per visitare il percorso animato ‘for kids’ allestito nelle sale di Palazzo Patrizi in Via di Città, alla scoperta di Babbo Natale e del suo magico regno. Gnomi e folletti accompagneranno i piccoli visitatori lungo l’itinerario, fatto di luci, colori, musica, laboratori didattici e storie teatralizzate. Alle ore 17, il percorso sarà chiuso da “Girotondo di Natale", lo spettacolo itinerante portato in scena da teatranti e artisti di strada, con racconti animati e performance a misura di bambino. L’ingresso al Palazzo di Babbo Natale è a pagamento. Per informazioni è possibile chiamare il numero 0577 373202.Musica e intrattenimento a “Un Tubo”. Per gli amanti dell’ottima musica tornano le serate di Un Tubo, il circolo in vicolo del Luparello. Venerdì 29 dicembre alle ore 22 per il ciclo “Un Tubo XMas Nights” si esibirà Bruno Governatori Jazz n’Samba Quartet con Bruno Governatori alla chitarra, Francesco Panconesi al sax tenore, Pietro Paris al contrabbasso e Evita Polidoro alla batteria. la serata di “Un Tubo”. Nella notte di sabato 30 dicembre, invece, sarà la volta di The Moocher-Soul Blues, con Andrea Mucciarelli alla voce e chitarra elettrica, Lorenzo Alderighi al basso elettrico, Matte Addabbo all’organo e Gianni Cerone alla batteria. L’evento è a ingresso libero e su prenotazione. Per informazioni è possibile chiamare il numero 0577 271312, oppure scrivere una mail a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . A completare il programma di venerdì 29 dicembre sarà la passeggiata nei sapori con il mercato dei produttori agricoli toscani che animerà via Cesare Maccari dalle ore 7 alle ore 14.Info. “Tutto il Natale di Siena” è il cartellone degli eventi dedicato alle feste, promosso dal Comune di Siena Assessorato al turismo, main sponsor Banca Monte dei Paschi di Siena. Il programma completo è disponibile su www.enjoysiena.it . La rassegna è realizzata con risorse dell’imposta di soggiorno. Per info è possibile contattare l’ufficio dell’assessorato al turismo ai numeri 0577 292128-178-206, scrivere una mail a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . Sui social è possibile seguire l’hashtag #natalesiena nei profili di EnjoySiena su Facebook, Google+, Tumblr, Instagram, Pinterest, YouTube. Su Twitter è possibile seguire anche il profilo @NataleSiena.