Siena, maratona musicale per festeggiare il Capodanno con Siena World & Soul Beat e Bandabardò

Domenica 31 dicembre, Siena brinda al 2018 con il concerto in Piazza del Campo

Il gran cenone in compagnia di Dj set, i canti gospel, la musica soul e la Bandabardò per il concerto in Piazza del Campo. Domenica 31 dicembre, il ricco cartellone di ‘Tutto il Natale di Siena’ si prepara a festeggiare la Notte di San Silvestro in compagnai di grandi e bambini, con una lunga maratona musicale per cantare, ballare e dare il benvenuto al nuovo anno. Dal Gran cenone del Bar La Favorita ai brani dagli anni ’80 a oggi proposti nei locali del club Un Tubo. Alle ore 22, appuntamento in Piazza del Campo con la Bandabardò, la folk band fiorentina, per scatenarsi con canti e balli dal ritmo travolgente nella notte più lunga dell’anno.Si apre la festa dalla Favorita e Un Tubo. I festeggiamenti iniziano dall’aperitivo, alle ore 19, con gli stuzzichini e la musica del Bar La Favorita, in Piazza Giacomo Matteotti. A seguire, alle ore 20.30, il gran cenone nei locali del bar, prima di lasciare spazio alla musica e scatenarsi in Piazza della Posta, dalle ore 23, con Dj set e i suoi dischi. La cena è su prenotazione, mentre la serata danzante è a ingresso libero. Per informazioni è possibile chiamare il numero 348 7925528. La notte si scalda e porta tutti in pista dalla mezzanotte con ‘Un Tubo total party. New year’s eve’, la serata danzante a ingresso libero organizzata da Un Tubo, in Vicolo del Luparello. Per informazioni sul programma è possibile chiamare il numero 0577 271312.Siena World & Soul Beat: il Capodanno in Piazza del Campo a Siena. Il conto alla rovescia in attesa del nuovo anno continua tra ritmi per tutti i gusti, dalle ore 22, con il Siena World & Soul Beat e la Bandabardò, per il tradizionale concerto in Piazza del Campo. Ad alternarsi tra melodie conosciute e brani inediti ci saranno anche i Ghiaccioli e Branzini dj set, la band torinese che farà ballare sulle note della musica elettronica con rimandi al blues, al jazz e alla musica folk. In attesa della mezzanotte appuntamento con il countdown e brindisi per dare il benvenuto al 2018 con gli artisti ospiti. Al termine del brindisi, la musica continuerà fino a tarda notte con il ritmo incalzante di Dj Set e del folk rock del gruppo fiorentino.Info. “Tutto il Natale di Siena” è il cartellone degli eventi dedicato alle feste, promosso dal Comune di Siena Assessorato al turismo, main sponsor Banca Monte dei Paschi di Siena. Il programma completo è disponibile su www.enjoysiena.it . La rassegna è realizzata con risorse dell’imposta di soggiorno. Per info è possibile contattare l’ufficio dell’assessorato al turismo ai numeri 0577 292128-178-206, scrivere una mail a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . Sui social è possibile seguire l’hashtag #natalesiena nei profili di EnjoySiena su Facebook, Google+, Tumblr, Instagram, Pinterest, YouTube. Su Twitter è possibile seguire anche il profilo @NataleSiena.