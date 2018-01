''Tutto il Natale di Siena'': il 2018 si apre tra musica, gusto e iniziative per bambini

Mercoledì 3 e giovedì 4 gennaio, appuntamento ‘for kids’ ai Rinnovati con Babbo Natale e la Befana

Il 2018 si apre con iniziative e spettacoli per ‘tutti i gusti’, in compagnia di ‘Tutto il Natale di Siena’. Il lungo calendario di appuntamenti organizzato dal Comune di Siena, Assessorato al turismo, torna protagonista domani, mercoledì 3 e giovedì 4 gennaio, tra serate danzanti, spettacoli teatrali e golose lezioni ai fornelli, compresi gli eventi dedicati ai più piccoli.Gli eventi di domani, mercoledì 3 gennaio: iniziative ‘for kids’. La mattina di domani, mercoledì 3 gennaio, si aprirà, alle ore 7.30, con il tradizionale appuntamento del Mercato settimanale delle merci, in Viale XXV Aprile. Dopo la mattina di shopping tra bancarelle e prodotti tipici, spazio ai più piccoli, alle ore 17.30 con ‘Teatro On: alla scoperta del Teatro dei Rinnovati’. In Piazza del Campo, l’antico teatro senese aprirà le porte per la visita guidata ‘a misura di bambino’, accompagnata dalla performance a tema che vedrà protagonisti sul palco Babbo Natale e la Befana per far divertire i piccoli amanti delle feste. Lo spettacolo, aperto ai bambini dai 4 agli 11 anni, è realizzato dalle compagnie teatrali senesi Aresteatro e Topo Dalmata. L’entrata è a ingresso libero e su prenotazione. Per informazioni è possibile chiamare il numero 0577 292141. Animazione e buona musica torneranno ad accendere il calendario delle feste con ‘Un Tubo Xmas nights. Stoned stones’, la serata danzante proposta da Un Tubo, dalle ore 21.30 in Vicolo del Luparello.iovedì 4 gennaio, lezioni ai fornelli e musica latina. Per gli appassionati di cucina, l’appuntamento da non perdere è con la Scuola di Cucina di Lella, in programma giovedì 4 gennaio dalle ore 19, in Via Fontebranda, per conoscere i segreti delle paste fresche e colorate tra ricette sfiziose e ingredienti inediti. Le lezioni sono a pagamento e su prenotazione. Per informazioni è possibile chiamare il numero 0577 46609. Dopo la pausa golosa, a chiudere la giornata del 4 gennaio sarà la musica brasiliana, dalle ore 21.30 con ‘Un Tubo Xmas nights. Latino F.e.r. con Fabrizio Bai trio’, la performance musicale proposta da Un Tubo, in Vicolo del Luparello.Info. “Tutto il Natale di Siena” è il cartellone degli eventi dedicato alle feste, promosso dal Comune di Siena Assessorato al turismo, main sponsor Banca Monte dei Paschi di Siena. Il programma completo è disponibile su www.enjoysiena.it . La rassegna è realizzata con risorse dell’imposta di soggiorno. Per info è possibile contattare l’ufficio dell’assessorato al turismo ai numeri 0577 292128-178-206, scrivere una mail a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . Sui social è possibile seguire l’hashtag #natalesiena nei profili di EnjoySiena su Facebook, Google+, Tumblr, Instagram, Pinterest, YouTube. Su Twitter è possibile seguire anche il profilo @NataleSiena.