La musica di SpazioSiena

Domenica 7 gennaio (ore 18), SpazioSiena offre un pomeriggio musicale (ore 18) con il celebre chitarrista Giulio Stracciati. In programma "Da Bach a Morricone", sul filo dell’improvvisazione, ovvero le più belle melodie, dai Beatles a Jobim. Tanti capolavori della storia della musica saranno reinterpretati in estemporanea, facendone uno spettacolo unico e irripetibile, attraverso una rilettura jazz. Intanto continua la mostra di arte contemporanea “Piani sulla cometa”, la cui apertura è stata prorogata a domenica 21 gennaio.E proprio per quella data (ore 18) SpazioSiena apre in bellezza il nuovo anno con Marco Falagiani, tra i più grani musicisti del panorama italiano, che presenta "Quadri di note". Il suo sarà un racconto in musica e immagini sul percorso artistico di autore, compositore, arrangiatore e produttore lungo 25 anni di carriera: dalle colonne sonore del celebre film “Mediterraneo”, premiato con l’Oscar, alle canzoni d'autore fino ai successi dei molti Festival di Sanremo. Intanto SpazioSiena si prepara ad ospitare altri spettacoli, esposizioni, workshop e dibattiti di alto livello.