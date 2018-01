''Concerto d'Epifania'' con Cristina Ferri al Teatro del COstone

Sul palcoscenico, insieme al noto soprano senese, le giovani promesse della lirica Veronica Lazzeri e Jacopo Pesiri e il famoso musicologo Cesare Orselli

Con il “Concerto d’Epifania”, in programma al Teatro del Costone alle ore 17,30 del prossimo 6 gennaio, un altro evento di rilievo all’interno del cartellone Tutto il Natale di Siena. Il pomeriggio di musica classica, a cura dell’Associazione Rami Musicali e Italian Opera Florence, condurrà il pubblico tra le note dei compositori italiani più famosi: Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini, con arie tratte da Otello, Traviata, Lombardi, Forza del destino, Bohème, Turandot e Tosca.Sul palcoscenico l’affermato soprano Cristina Ferri, che durante la sua carriera artistica è stata diretta dalle più celebri bacchette, tra queste Alain Lombardi, Steven Mercurio, Roberto Abbado, Marcello Rota, Julian kovatchev, Kazushi Ono. In primavera l’uscita del libro “Sulle ali del canto” (ediz. Feltrinelli) con un ampio spazio dedicato alla sua carriera. Insieme a lei giovani promesse della lirica: Veronica Lazzeri e Jacopo Pesiri (rispettivamente soprano e tenore).Per l’appuntamento senese sarà presente il professor Cesare Orselli, noto musicologo che ha collaborato con la RAI, l’Accademia Musicale Chigiana, Il Maggio Fiorentino, l’Opera di Roma e il Teatro Massino di Palermo, solo per citare alcune delle realtà più importanti a livello nazionale.Il costo del biglietto unico è di 12 euro. La prevendita dei biglietti per assistere allo spettacolo viene effettuato da Info Point (Piazza del Campo, 69 – Tel. 0577 282384). La biglietteria del teatro del Costone effettuerà la vendita un’ora prima della rappresentazione. Per informazioni e prenotazioni contattare il 329 7843935, oppure Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.