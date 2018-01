''Pompieropoli'', l'Epifania in Piazza del Campo con i Vigili del Fuoco - FOTOGALLERY

Come ormai tradizione consolidata, anche per quest’anno nella ricorrenza dell’Epifania, i Vigili del Fuoco di Siena hanno portato nella cornice di Piazza del Campo “Pompieropoli”, la manifestazione organizzata di concerto con l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco per deliziare grandi e piccini.Dalle 10.30 di sabato 6 gennaio i Vigili del fuoco hanno fatto divertire i più piccoli con tanti giochi e attività di simulazione del loro lavoro. Dalle ore 17.30, tutti con il naso all’insù per vedere la discesa della Befana dai merli di Palazzo pubblico distribuendo dolcetti e caramelle ai bambini presenti.Come per le edizioni passate, la manifestazione è stata anche un’occasione per raccogliere fondi, attraverso libere donazioni, destinate a iniziative sociali.